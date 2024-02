Pentiment arriva su PS5, ma c'è un "problema" con il Platino

Dalla scorsa giornata è ufficialmente arrivato su PS5 e Switch il primo dei 4 giochi Xbox destinati a diventare multipiattaforma: ci riferiamo ovviamente a Pentiment, il piccolo capolavoro artistico sviluppato da Obsidian.

Si tratta di una delle migliori produzioni degli Xbox Game Studios in tempi recenti, come vi raccontammo nella nostra recensione, e che adesso potrà davvero essere scoperta e giocata da tutti gli utenti, anche senza l'abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Tuttavia, i fan su PlayStation hanno notato ben presto una curiosità decisamente insolita con i trofei di Pentiment, al punto da far pensare che Microsoft non avesse idea su come gestire i Trofei di Platino.

Come segnalato infatti da TrueTrophies, l'ex esclusiva Xbox possiede effettivamente il Trofeo di Platino, ma è stato rinominato in un modo decisamente bizzarro: portare a termine tutti gli obiettivi vi permetterà di sbloccare un platino chiamato... "PlatinumTrophy". Ovvero, letteralmente "TrofeoPlatino".

Sembra che tutti gli obiettivi Xbox siano stati convertiti correttamente negli appositi trofei, ma dato che sulle console di casa Microsoft non esistono obiettivi speciali dopo aver ottenuto tutti i punti, evidentemente per il platino di Pentiment è stato lasciato quello che è palesemente un nome generico.

Magari è una conseguenza del simil shadow-drop della produzione, considerando che è stato reso disponibile solo un giorno dopo l'annuncio dell'arrivo come multipiattaforma, o magari semplicemente Microsoft e Obsidian non avevano idea di come chiamare questo trofeo, ma resta il fatto che si tratta di uno dei Platini più buffi che i giocatori potranno mai incontrare.

Non saremmo sorpresi se nelle prossime ore dovesse arrivare un aggiornamento che abbia l'unico obiettivo di sistemare il nome di questo trofeo, a meno che ovviamente anche le prossime ex esclusive Xbox non arrivino su PS5 con il "PlatinumTrophy" da sbloccare. Ad ogni modo, ci auguriamo che questo bizzarro trofeo non possa scoraggiarvi dal provare quello che resta una produzione geniale.

Ricordiamo che il director di Pentiment ha ammesso che questo gioco non sarebbe mai stato nemmeno possibile se non fosse stato per Xbox Game Pass: un vero e proprio punto a favore dei servizi in abbonamento, che potrebbero consentire a più videogiochi di osare e prendersi dei rischi.