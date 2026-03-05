Dimenticate per un momento i titoli più attesi del 2026, quelli con budget miliardari e campagne pubblicitarie che tappezzano ogni angolo del web.

Su Steam è comparso silenziosamente un piccolo demo gratuito che potrebbe rivelarsi, paradossalmente, tra le esperienze più impegnative dell'intero anno videoludico: si chiama Parking in Tight Spaces, è sviluppato da Hungry Devs, e mette il giocatore di fronte a una sfida che chiunque abbia guidato in un centro storico italiano conosce fin troppo bene.

Il concetto è disarmante nella sua semplicità: prendere un veicolo, attraversare una serie di livelli disseminati di ostacoli e riuscire a parcheggiarlo nell'apposito spazio nel minor tempo possibile e con il maggior punteggio ottenibile.

Gli ostacoli includono altri veicoli, muri, recinzioni, edifici e molto altro ancora. Niente di rivoluzionario sulla carta, eppure bastano pochi minuti di gioco per capire che la difficoltà reale si nasconde proprio in quella apparente semplicità.

Chi ha mai tentato di infilare la propria auto in un posteggio stretto tra due SUV parcheggiati male, o di manovrare in un vicolo del centro storico con le sponde a pochi centimetri dalle carrozzerie, riconoscerà immediatamente la tensione che questo gioco riesce a ricreare.

La demo, disponibile gratuitamente sulla pagina Steam del titolo, offre un assaggio significativo dell'esperienza completa con una selezione di livelli e veicoli già disponibili prima del lancio ufficiale.

Il gioco si presenta come un puzzle in tre dimensioni rilassante e senza pressioni, ma questa definizione rischia di ingannare. Centrare lo spazio designato con precisione, ottimizzando al contempo tempo e punteggio, richiede una concentrazione tutt'altro che casuale.

È quella stessa tensione che si prova quando si cerca un posteggio a Milano o Roma durante l'ora di punta, ma trasformata in meccanica di gioco.

La versione completa del gioco promette contenuti decisamente più corposi rispetto al demo: 60 livelli ambientati in vicoli stretti, cortili angusti e zone affollate, progettati secondo gli sviluppatori per offrire "un problem-solving soddisfacente e rilassato".

A questi si aggiungono oltre 70 veicoli guidabili, tra automobili, autobus, camion e altri mezzi, una varietà che invita a tornare sui livelli già completati per sperimentare nuovi approcci e battere i propri record precedenti.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita definitiva per Parking in Tight Spaces, e il percorso verso il lancio completo resta ancora da delineare.