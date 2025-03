Palworld diventa un dating sim, scherzo o no

Pocketpair ha riacceso l'attenzione su un progetto che molti credevano fosse solo uno scherzo da Pesce d'Aprile.

Il team di sviluppo, già noto per il controverso Palworld (la guida la trovate su Amazon), ha ufficialmente ripresentato al pubblico "Pal♡world! ~More Than Just Pals~", un dating simulator ambientato in un liceo popolato da creature pelose.

Quello che sembrava essere un semplice pesce d'aprile dell'aprile 2024 si è trasformato in qualcosa che ha tutte le apparenze di un progetto reale, completo di pagina Steam, trailer e descrizioni dettagliate dei personaggi.

La reazione del pubblico è stata di generale confusione. «È uno scherzo di aprile?» ha chiesto qualcuno su X. «Scherzo? Cosa? Aggiungilo alla lista dei desideri su Steam» ha risposto l'account ufficiale di Palworld, alimentando ulteriormente i dubbi sulla natura del progetto.

La pagina Steam del gioco non lascia spazio a interpretazioni ambigue: «Cosa si nasconde all'interno del misterioso Albero del Mondo? Una eccitante vita scolastica piena di adorabili Pal! Rimarrete amici o vi innamorerete? O li smantellerete e mangerete. La vostra storia d'amore scolastica da sogno inizia qui in questo dating sim di Palworld!»

Il gioco introduce personaggi peculiari come Splatterina, che si presenta dicendo «Sono brava con l'artigianato e le medicine», Nurse Saya che afferma «Eh? Niente alcol a scuola...? Non essere così rigido», e Katress che promette «Non potrai togliermi gli occhi di dosso».

La descrizione del gioco e i personaggi sembrano fondere elementi carini e inquietanti, una caratteristica già presente nel Palworld originale, dove creature adorabili possono essere sfruttate in campi di lavoro forzato.

La scheda tecnica su Steam è particolarmente curiosa: il gioco richiede appena 4 MB di spazio disponibile, un dato che potrebbe suggerire un'esperienza molto limitata o, al contrario, un ulteriore indizio che si tratti di uno scherzo elaborato.

Ironicamente, questo dating simulator così bizzarro potrebbe rappresentare un territorio sicuro per Pocketpair: è difficile immaginare che Nintendo possa essere interessata a rivendicare diritti su un prodotto che mescola appuntamenti romantici con creature che possono essere "smantellate e mangiate".

La provocazione, in questo caso, potrebbe rivelarsi la migliore difesa contro ulteriori contestazioni legali.