Once Human ha semplicemente troppi giocatori per gestirli

Da quando ha fatto il suo debutto, Once Human ha avuto un successo di pubblico non indifferente. Così tanto che ha preso di sorpresa perfino gli sviluppatori del team Starry Studio, che si sono ritrovati costretti a scusarsi: il gioco ha così tanti utenti che, ora come ora, semplicemente non è attrezzato per gestirli.

Nei giorni scorsi, il nuovo MMO survival ha avuto un picco di oltre 231mila giocatori su Steam (via SteamDB), al punto che gli sviluppatori hanno pubblicato un messaggio dove si scusavano per i problemi tecnici e spiegavano alcune delle misure prese per cercare di risolverli, come inserire delle code e limitare il numero di giocatori per server.

Considerando che il numero di utenti ha «superato le nostre aspettative», Starry Studios spiega di non aver avuto altra scelta che introdurre delle limitazioni – che però saranno migliorate nelle prossime settimane, perché anche queste stanno a loro volta causando problemi ai giocatori.

«Once Human è un videogioco di sopravvivenza e costruzione open world, dove le risorse sulla mappa sono numericamente limitate» hanno spiegato gli sviluppatori, che lavorano sotto il cappello del gigante NetEase. «Se ci sono troppi giocatori su un server, allora sarà difficile per loro trovare un punto ideale per creare il loro territorio. Oltretutto, alcuni contenuti end-game come la conquista Stronghold per il PvP, ne soffrirebbero».

«In base ai nostri dati precedenti, abbiamo scoperto che gli attuali scenari offrirebbero una migliore esperienza di gioco se il numero di giocatori su ogni server fosse comprato tra 6mila e 8mila.

È il punto in cui abbiamo messo il limite. Una volta superata questa soglia, gli utenti devono aspettare in coda. Ma è tutto fatto in modo che i giocatori possano godersi una migliore esperienza di gioco» hanno aggiunto nella nota ufficiale.

A quanto pare, però, le code stanno diventando molto frustranti, perché i giocatori sono davvero tanti. I limiti dei server saranno accresciuti a breve, ha però ribadito il team di sviluppo, che ad agosto introdurrà anche un sistema che permetterà di invitare un amico su un server anche se questo è già pieno.

Le prime migliorie dovrebbero vedersi già il 18 luglio, quando arriverà una prima patch che ricalibrerà gli accorgimenti presi per il numero di giocatori troppo alto.

E, certo, molti sviluppatori vorrebbero avere lo stesso problema di Once Human, ma nel mondo dei multiplayer online il tempismo è fondamentale per trattenere il pubblico nel lungo corso: auguriamo quindi a Starry Studio di trovare presto un equilibrio.