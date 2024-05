Oblivion riceve nuovi contenuti gratis, grazie ai fan

The Elder Scrolls IV: Oblivion è un classico senza tempo, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di renderlo più ricco di contenuti a tanti anni dall'uscita.

Il quarto capitolo della saga fantasy (che trovate su Amazon) è infatti ancora oggi molto apprezzato.

Advertisement

C'è infatti chi ha deciso di "fondere" Skyrim e Oblivion grazie a Skyblivion, ovvero un fan remake molto promettente.

Ora, mentre c'è anche chi ha reso Oblivion più simile a Zelda: The Wind Waker, qualcuno ha deciso di rilasciare nuovi contenuti giocabili delle dimensioni di un DLC.

Come riportato anche da DSOGaming, il modder “Samtheson” ha da poco rilasciato una nuova espansione per The Elder Scrolls IV: Oblivion, chiamata Journey to the Centre of Nirn (in italiano è Viaggio al centro di Nirn).

Questa mod è stata in sviluppo per due anni e presenta oltre 80 nuove ambientazioni.

Entrando nei dettagli, questa espansione per i fan è ispirata alla famosa storia di Jules Vernes.

Nella mod, i giocatori viaggeranno attraverso vaste camere magmatiche e caverne oscure risolvendo enigmi, indovinelli e labirinti intriganti prima di scoprire finalmente il destino di una città ayleide perduta.

Journey to the Centre of Nirn è caratterizzato da effetti sonori propri e da una musica di sottofondo perfettamente in linea con quella del gioco originale. Inoltre, sono presenti anche numerosi Easter Egg e riferimenti a vecchi giochi del passato.

Insomma, si tratta di una mod davvero interessante per chiunque abbia amato Oblivion. Se ci state facendo un pensierino potete scaricare il tutto gratuitamente da qui.

Restando in tema, diverse settimane fa un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando ancora di The Elder Scrolls IV: Oblivion, anche questo grande classico potrebbe essere pronto a fare il suo atteso ritorno con un remake, sebbene al momento non vi sia nulla di ufficiale.