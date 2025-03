Nuovi codici gratis per Honkai: Star Rail 3.2

Il secondo anniversario di Honkai: Star Rail si avvicina e Hoyoverse ha appena concluso la diretta streaming dedicata alla versione 3.2, svelando un ricco pacchetto di novità che entusiasmerà i fan del popolare gioco gacha.

L'aggiornamento, in arrivo la sera del 9 aprile, porta con sé non solo nuovi personaggi giocabili, ma anche una generosa serie di ricompense per celebrare questo importante traguardo per il gioco (che trovate anche su Amazon).

Tra codici promozionali, eventi speciali e personaggi gratuiti, l'anniversario si preannuncia come un momento particolarmente favorevole per tutti i Trailblazers, sia veterani che neofiti.

Durante la presentazione, gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo dei già anticipati Anaxa e Castorice, ma la vera sorpresa risiede nella possibilità di ottenere gratuitamente uno tra i personaggi a 5 stelle Ruan Mei o Luocha.

Una mossa generosa che si aggiunge ai consueti omaggi di Stellar Jade e ai tiri gratuiti previsti per le celebrazioni dell'anniversario. Gli spettatori della diretta hanno inoltre ricevuto tre codici promozionali con ricompense immediate, da riscattare entro 24 ore dalla trasmissione.

Per chi non volesse perdere queste ricompense aggiuntive, i codici della diretta della versione 3.2 sono:

6BPRWT8TSHR8

HSUPT82ET8JS

6B4RWT723PE8

Attenzione però: scadranno il 29 marzo alle 17:59 ora italiana, quindi è fondamentale utilizzarli rapidamente per non perdere queste risorse preziose che andranno ad aggiungersi al bottino dell'anniversario.

Come riscattare i codici e prepararsi all'anniversario

Riscattare i codici in Honkai: Star Rail è un'operazione semplice ma essenziale per massimizzare le proprie risorse.

Gli utenti possono procedere direttamente all'interno del gioco, aprendo il menu principale e toccando i tre puntini nell'angolo in alto a destra.

Tra le opzioni disponibili apparirà la voce "Redemption Code" che permette l'inserimento dei codici promozionali.

In alternativa, è possibile utilizzare il sito web ufficiale di riscatto codici di Honkai: Star Rail. In questo caso, sarà necessario selezionare il server corretto e accedere tramite il proprio account Hoyoverse.

Un dettaglio importante: per utilizzare questo metodo è indispensabile disporre di un UID valido per Honkai: Star Rail, il che significa aver effettuato almeno un accesso al gioco con il proprio account.