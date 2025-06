La leggendaria Nonna Skyrim, alias Shirley Curry, è tornata su YouTube con una nuova avventura, stavolta nel mondo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. E come sempre, la sua community affettuosa è al suo fianco.

Nel primo video della nuova serie, intitolato "Oblivion Remastered #1 Learning", l’ormai 89enne Curry inizia il suo viaggio dopo aver superato la lunga sequenza introduttiva nelle prigioni e nelle fogne di Cyrodiil.

«Buongiorno, nipotini. Questo è Oblivion Remastered», dice sorridendo, mentre esplora il mondo esterno per la prima volta.

Come prevedibile, l’adattamento non è dei più semplici: tra comandi poco intuitivi, visuale in terza persona difficile da attivare e un sistema di scasso non proprio amichevole, Shirley si affida spesso ai consigli della chat per orientarsi.

Ma diciamocelo: chi non ha odiato il lockpicking di Oblivion almeno una volta?Nonostante qualche difficoltà iniziale, la nonna più amata del gaming non si arrende.

Nel secondo episodio, "Still Learning", la vediamo alle prese con goblin e ratti giganti, alternando stupore e qualche lamentela bonaria. «Temo che dovrete sentirmi brontolare parecchio,» scherza durante l’esplorazione di una caverna.

Ma la vera magia è nei commenti. I fan la seguono con affetto, dandole dritte utilissime, dal cambio di visuale alla gestione del tempo di gioco, fino ai metodi migliori per affrontare le serrature più ostiche.

Alcuni le suggeriscono di ottenere la Chiave dello Scheletro, uno degli oggetti daedrici più apprezzati del gioco, mentre altri la guidano nella scoperta di poteri e luoghi segreti come la Pietra della Torre, perfetta per chi ama aprire forzieri senza fatica.

Shirley aveva annunciato il suo ritiro dai gameplay nel 2023, dichiarando di non divertirsi più come un tempo.

Ma a quanto pare, l’amore per The Elder Scrolls (che trovate su Amazon) era solo sopito, non spento. Non dimentichiamo che Bethesda stessa ha confermato la presenza di un NPC ispirato a lei in The Elder Scrolls VI, a testimonianza del legame unico che ha costruito con la community.