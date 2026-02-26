C'è un momento preciso in cui un videogioco smette di essere un semplice prodotto di intrattenimento e diventa un punto di riferimento culturale per un'intera generazione di sviluppatori.

Cyberpunk 2077 ha raggiunto quella soglia, trasformando la distopica Night City in un modello narrativo e visivo che continua a ispirare nuove produzioni.

L'ultimo esempio di questa tendenza si chiama No Law, un gioco di ruolo open-world che punta a raccogliere l'eredità del capolavoro di CD Projekt RED con una propria identità ben definita.

A svilupparlo è Neon Giant, studio indipendente già noto agli appassionati del genere per The Ascent, sparatutto isometrico ambientato in un mondo corporativo distopico che aveva conquistato critica e pubblico nel 2021.

Con No Law, il team alza decisamente l'asticella delle ambizioni: si tratta di uno sparatutto in prima persona con una narrativa profonda, definito dai suoi creatori un "cyber-noir story rich shooter", ambientato nella decadente città portuale di Port Desire.

Il protagonista è Grey Harker, ex soldato che ha deciso di voltare le spalle alla vita militare dopo essere sopravvissuto a ferite quasi fatali nell'ultimo incarico.

La sua unica aspirazione è ora trovare pace, un obiettivo che suona quasi ironico considerando l'universo in cui si trova a vivere. Come da copione del migliore noir urbano — da Blade Runner a Romanzo Criminale, passando per il cinema di Michael Mann — il destino ha altri piani per lui, e i guai arrivano a cercarlo direttamente alla porta di casa.

Ciò che avvicina concettualmente No Law a Cyberpunk 2077 non è solo l'estetica urbana e tecnologica, ma soprattutto la filosofia di game design che mette le conseguenze delle scelte del giocatore al centro dell'esperienza.

Neon Giant ha costruito un sistema narrativo in cui ogni interazione con i personaggi che popolano Port Desire — siano essi alleati, neutrali o nemici — modifica in modo tangibile il percorso della storia. Aiutare qualcuno o provocarlo fino alla violenza non sono scelte estetiche, ma veri e propri bivi narrativi che lasciano un'impronta duratura.

Questa filosofia si estende anche al gameplay: il giocatore può affrontare gli obiettivi con approcci radicalmente diversi, dall'infiltrazione silenziosa nell'ombra all'assalto frontale a tutto fuoco, e ogni stile di gioco apre strade narrative differenti.

Neon Giant ha dichiarato esplicitamente che sarà necessario più di un playthrough per scoprire tutti i percorsi alternativi e i finali possibili, una scelta che trasforma No Law in un'esperienza pensata per essere vissuta più volte.

Al momento non esiste ancora una data di uscita ufficiale, ma il trailer già disponibile mostra un prodotto visivamente maturo e tecnicamente solido, con un'identità estetica riconoscibile che mescola noir classico e fantascienza urbana.