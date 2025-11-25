Nintendo ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo aggiornamento di sistema per Switch e Switch 2, portando entrambe le console alla versione firmware 21.0.1.

La patch arriva in un momento cruciale per l'ecosistema della casa di Kyoto, mentre Switch 2 continua a macinare record di vendite e la community si prepara al lancio di titoli attesissimi come Metroid Prime 4: Beyond.

L'update si concentra principalmente sulla risoluzione di problemi tecnici che hanno afflitto gli utenti nelle ultime settimane, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dati tra le due piattaforme e la connettività Bluetooth.

Il problema più rilevante risolto da questa patch riguarda il sistema di trasferimento dati tra Switch originale e Switch 2. Numerosi giocatori hanno infatti segnalato nelle scorse settimane l'apparizione ricorrente degli Error Code 2011-0301 e 2168-0002 durante il processo di migrazione tramite comunicazione locale, un bug particolarmente frustrante per chi voleva portare i propri salvataggi e dati sulla nuova console senza perdere progressi in giochi come The Legend of Zelda o Animal Crossing.

Sul fronte della connettività wireless, Nintendo ha inoltre corretto un fastidioso bug che impediva il riconoscimento di controller e cuffie Bluetooth dopo il risveglio dalla modalità riposo o la disattivazione della modalità aereo su Switch 2.

Un problema che aveva creato non pochi grattacapi agli utenti che utilizzano accessori wireless di terze parti, costringendoli a riavviare completamente la console per ripristinare la connessione.

La tempistica di questo update non è casuale: la versione 21.0.0, rilasciata appena due settimane fa, aveva infatti sollevato un vespaio di polemiche nella community quando numerosi utenti avevano segnalato problemi di compatibilità con dock di terze parti per Switch 2.

Nintendo aveva risposto alle accuse con una dichiarazione ufficiale a IGN, affermando di non avere "alcuna intenzione di ostacolare o invalidare la compatibilità con dock di terze parti legali". Al momento della stesura di questo articolo, non sono emerse segnalazioni di ulteriori modifiche alla compatibilità con accessori non ufficiali, né in positivo né in negativo.

L'aggiornamento si inserisce in un periodo d'oro per Nintendo: Switch 2 ha venduto la cifra stratosferica di 10,36 milioni di unità tra il 5 giugno e il 30 settembre, raddoppiando letteralmente i numeri al lancio di Switch originale e confermandosi come il debutto console più esplosivo della storia.

I software di punta stanno performando altrettanto bene, con Mario Kart World a quota 9,57 milioni di copie, Donkey Kong Bananza a 3,49 milioni e Pokémon Legends Z-A che ha bruciato 5,8 milioni di unità nella sola prima settimana.

Come sempre, Nintendo chiude le note della patch con il consueto riferimento ai "miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza utente", una formula ormai diventata iconica tra i possessori delle console della casa giapponese. L'aggiornamento è disponibile per il download automatico o manuale dalle impostazioni di sistema di entrambe le piattaforme