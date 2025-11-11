Nintendo Switch 2 si aggiorna ancora una volta, e lo fa con un update importante: la versione 21.0.0 del firmware è ora disponibile sia per la nuova console ibrida che per la Switch originale. L’aggiornamento, rilasciato il 10 novembre 2025, introduce una lunga lista di novità che spaziano dall’interfaccia utente alle impostazioni di sistema, passando per miglioramenti al GameChat, alla gestione dei download e perfino alle opzioni audio e accessibilità.

Partiamo dal menu HOME, che riceve un piccolo ma significativo ritocco visivo: ora sopra le icone dei giochi compare un simbolo che indica se il software è una copia fisica o digitale. È stata inoltre aggiunta la possibilità di annullare contemporaneamente tutti i download in corso, una funzione che gli utenti chiedevano da anni. Non solo: chi acquista una console in bundle con un gioco digitale troverà un nuovo pulsante “Ricevi Software”, che consente di riscattare il titolo direttamente tramite eShop, senza passaggi intermedi.

Novità anche per la gestione dei contatti. La funzione “Cerca utenti con cui hai giocato” ora include anche le persone con cui si è interagito tramite le stanze GameChat degli amici. Proprio il sistema di chat vocale riceve importanti ottimizzazioni: la console non entrerà più in modalità sospensione durante una conversazione, sarà possibile disattivare l’audio panoramico e la chat proseguirà senza interruzioni quando si passa da modalità TV a portatile, anche in caso di cambio di connessione da cablata a Wi-Fi.

Un’altra novità riguarda le cartucce virtuali: ora è possibile scaricare i dati del gioco anche se l’opzione “Usa licenza online” è disattivata, una scelta che offre maggiore flessibilità a chi utilizza versioni digitali simulate di titoli fisici.

Tra le nuove opzioni di Accessibilità, la lettura vocale (Text-to-Speech) è stata migliorata e resa più veloce, passando dal 300% al 400% della velocità precedente, mentre nella sezione Audio è stata introdotta la possibilità di regolare la latenza sonora dei controller Nintendo Switch 2 Pro con due modalità: “Stabile” e “Bassa Latenza”. Quest’ultima riduce il ritardo tra input e suono, anche se può essere più sensibile alle interferenze.

Nintendo ha inoltre ritoccato la sezione Display, rinominando l’opzione “HDR Output” in “HDR Output dello schermo di sistema” e migliorando la chiarezza visiva durante la regolazione delle dimensioni dello schermo. Tra le altre modifiche troviamo anche il cambio di nome della notifica “Punti Platino” in “Notifica Nintendo Switch Online” e un aggiornamento alla funzione di ricarica, che ora permette di interrompere la carica tra l’80% e il 90%, così da preservare la durata della batteria.

Infine, l’update 21.0.0 introduce due nuove lingue di sistema: Thai e Polacco, che saranno disponibili nei giochi che ne supportano il localizzazione. Come sempre, Nintendo chiude le note ufficiali con il classico “miglioramenti alla stabilità del sistema”, ma questa volta il changelog è tutt’altro che banale. Si tratta infatti di uno degli aggiornamenti più corposi dell’era Switch 2, segno che la casa di Kyoto continua a rifinire la propria piattaforma con attenzione chirurgica, in vista dei grandi titoli del 2026.