Il crossover tra franchise Nintendo raggiunge un nuovo livello di complessità con l'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons. La patch gratuita, in arrivo il 15 gennaio 2026 sia per la versione Switch originale che per la nuova Switch 2 Edition, introduce quattro villici speciali ispirati a The Legend of Zelda e Splatoon, ma con un sistema di sblocco via amiibo che potrebbe frustrare i collezionisti. Nintendo ha infatti rivelato quali figure specifiche sbloccano ciascun personaggio, creando una situazione in cui possedere più amiibo della stessa serie non garantisce l'accesso a tutti i nuovi abitanti.

I due villici a tema Zelda rappresentano generazioni diverse della saga: Tulin, il giovane Rito apparso in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, e Mineru, la Zonau introdotta proprio in Tears of the Kingdom. Dal lato Splatoon arrivano invece Cece e Viché, due sorelle originali di Animal Crossing che amano vestirsi come Shiver e Frye, le idol di Splatoon 3. Questa scelta narrativa mantiene i personaggi fedeli all'universo di Animal Crossing pur celebrando il franchise degli shooter a base di inchiostro.

La meccanica di sblocco tramite amiibo segue una logica tematica specifica. Per Tulin sono compatibili 15 amiibo diversi, prevalentemente legati a Link e ai personaggi di Breath of the Wild come Daruk, Revali e Yunobo, oltre alle versioni di Smash Bros e perfino il Bokoblin. Mineru invece si sblocca con 14 statuette, tra cui spiccano le varie incarnazioni di Zelda, Mipha, Urbosa, Riju e Sidon, ma anche Guardian e Wolf Link. Chi possiede solo amiibo di Link potrebbe quindi ritrovarsi a sbloccare esclusivamente Tulin, senza accedere a Mineru.

Il discorso si replica per Splatoon: Cece risponde a 11 amiibo principalmente legati agli Octoling e a personaggi come Callie, Marina e Shiver, mentre Viché si sblocca con 14 statuette concentrate sugli Inkling, Marie, Pearl e Frye. La divisione segue una logica coerente con le personalità dei personaggi originali, ma complica la vita ai giocatori con collezioni parziali. Chi ha investito solo nelle figure degli Inkling standard potrebbe accedere solo a Viché, escludendo automaticamente Cece.

Prodotto in caricamento

L'aggiornamento 3.0 va però ben oltre i crossover tematici. La novità più sostanziale è l'hotel sulla banchina gestito dalla famiglia di Remo, che introduce una nuova meccanica di decorazione delle camere per ospiti provenienti da fuori isola. Il limite dello storage domestico sale a 9.000 oggetti (rispetto ai precedenti 5.000), finalmente dando respiro ai collezionisti più accaniti che da anni lamentavano lo spazio insufficiente per arredi e oggetti stagionali.

Particolarmente interessante per i creator è Slumber Island, una nuova destinazione onirica che permette di creare e decorare fino a tre isole separate dalla principale, invitando altri giocatori senza compromettere il proprio design principale. Una soluzione elegante per chi vuole sperimentare temi diversi o creare spazi tematici temporanei, una richiesta che la community avanza dal lancio del gioco nel 2020.

Oltre a Zelda e Splatoon, l'update introduce collaborazioni con LEGO e, sorprendentemente, console retro giocabili che richiedono un abbonamento a Nintendo Switch Online attivo. Quest'ultima aggiunta trasforma Animal Crossing in una sorta di hub per l'ecosistema Nintendo, seguendo la filosofia già vista con l'inclusione di NES e Super Nintendo nell'app dedicata del servizio online. La strategia è chiara: rafforzare il valore percepito dell'abbonamento mentre si mantiene vivo l'interesse su un titolo ormai prossimo ai sei anni di vita, in vista della transizione verso Switch 2 e, inevitabilmente, un futuro Animal Crossing di nuova generazione.