Dove vedere il Nintendo Direct di oggi in italiano

Oggi 18 giugno 2024 è finalmente la giornata giusta per riuscire a scoprire quali novità sono in arrivo per le attuali console ibride di casa Nintendo: tra poche ore si svolgerà infatti un nuovo Nintendo Direct, appuntamento dedicato esclusivamente ai videogiochi in uscita su Switch.

L'annuncio è arrivato soltanto ieri pomeriggio e la casa di Kyoto si è affrettata fin da subito a dire che che l'evento riguarderà soltanto i nuovi giochi: non ci sarà alcuna novità o anticipazione legato a "Switch 2", che sarà annunciata soltanto in seguito.

In compenso, scopriremo tutti i videogiochi più importanti che usciranno entro la fine del 2024 su Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), che potrebbero includere anche il proverbiale "canto del cigno" prima del reveal della nuova console.

Il nuovo Nintendo Direct andrà in onda alle ore 16.00 italiane di oggi 18 giugno 2024 sul canale ufficiale YouTube di Nintendo Italia, che trovate al seguente indirizzo.

Sarà possibile seguire l'evento anche in lingua italiana, dato che il Nintendo Direct sarà interamente sottotitolato: per vostra comodità potrete seguirlo anche tramite l'embed che allegheremo di seguito, dopo aver aggiornato questa pagina pochi minuti prima dell'inizio dell'evento.

Purtroppo non sappiamo quali saranno i giochi previsti per l'evento, motivo per cui è lecito aspettarsi tante sorprese, soprattutto di terze parti ma magari anche qualche gemma nascosta direttamente dai team Nintendo.

Una piccola anticipazione che dovremmo potervi già dare riguarderanno le novità di Among Us, dato che è stato proprio un video pubblicato per errore ad averci anticipato la data del Nintendo Direct.

A parte questo, dovremo solo aspettare le 16.00 e scoprire che cosa ha in serbo per noi la grande N.

Ovviamente anche la redazione di SpazioGames seguirà l'evento in diretta, con un recap dedicato e segnalandovi in tempo reale tutte le novità più interessanti dal Nintendo Direct: non possiamo dunque che darvi appuntamento a più tardi e augurarvi buon divertimento.