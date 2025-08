Il percorso di sviluppo di Metroid Prime 4: Beyond rappresenta uno dei casi più emblematici dell'industria videoludica contemporanea, dove la ricerca della perfezione può trasformare un progetto in un'odissea durata oltre sette anni.

Quello che doveva essere un annuncio trionfale all'E3 2017 si è trasformato in una delle attese più lunghe che i fan Nintendo ricordino, con tanto di ammissione di colpe della casa di Kyoto e l'annuncio del ritorno di Retro Studios al timone del progetto.

Ora, finalmente, il traguardo sembra a portata di mano, dopo che Nintendo ha confermato non solo il lancio per la fine del 2025 ma, soprattutto, la prima opportunità per il pubblico di mettere le mani su questa nuova avventura (via TwistedVoxel)

Nintendo ha scelto il Fan Expo Canada di Toronto, in programma per agosto, come palcoscenico per il debutto pubblico del tanto atteso titolo, con una demo gratuita che i fan potranno provare prima del lancio.

La decisione di rendere giocabile Metroid Prime 4: Beyond in questa occasione segna una svolta decisiva nella strategia comunicativa dell'azienda giapponese, che finora aveva mantenuto un riserbo quasi totale sul progetto, ma che sembra essere quasi una diretta risposta alle voci che si stavano rincorrendo in rete nell'ultimo periodo, che interpretavano il silenzio sul progetto come una implicita ammissione di un rinvio al 2026. Con questo comunicato, Nintendo sembrerebbe aver smentito nettamente tali ipotesi.

Va comunque detto che la conferma della finestra di lancio era nell'aria: proprio nelle scorse giornate era emersa la classificazione ufficiale dall'ente di valutazione coreano, lasciando intendere che il gioco è praticamente completo e quasi pronto per il suo debutto.

Il Fan Expo Canada non sarà solo l'occasione per scoprire Metroid Prime 4: Beyond, ma anche per sperimentare l'ecosistema di giochi che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch 2: tra i titoli disponibili per il pubblico figurano Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, e diverse produzioni third-party come Street Fighter 6 Years 1–2 Fighters Edition, Hades II, Borderlands 4 e Elden Ring: Tarnished Edition.

La varietà dell'offerta dimostra l'intenzione di Nintendo di posizionare la nuova console come una piattaforma capace di soddisfare gusti diversi, anche di chi è interessato alle produzioni di terze parti.

E, per quanto riguarda i fan di Samus Aran, la garanzia che la cacciatrice di taglie sta per tornare sui nostri schermi (nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, trovate Metroid Prime Remastered su Amazon).