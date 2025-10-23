Nightholme, sviluppato da Studio Ellipsis, una sussidiaria di FunPlus, punta a ridefinire l'esperienza multiplayer attraverso meccaniche di trasformazione e un'ambientazione urbana infestata dall'oscurità. Il titolo arriverà su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam, anche se non è stata ancora comunicata una data di lancio precisa. Gli appassionati potranno comunque registrarsi sul sito ufficiale per partecipare al primo test beta chiuso previsto nel 2026.

L'elemento distintivo di Nightholme risiede nella sua capacità di fondere elementi apparentemente incompatibili: l'azione frenetica degli scontri tra giocatori, la tensione del survival horror e una componente narrativa a lungo termine che intende dare profondità a un genere spesso criticato per la sua natura ripetitiva. Alexandre Amancio, capo dello studio e creatore del gioco, ha dichiarato con orgoglio che l'obiettivo era evitare di creare "l'ennesimo gioco multiplayer generico", puntando invece su un'esperienza che risulti fresca e imprevedibile ad ogni partita.

Il sistema di gioco ruota attorno a squadre composte da tre giocatori, chiamati Grimrunner, che devono affrontare boss mostruosi in una città in continua evoluzione divorata dal Gloom, una forza oscura che permea l'ambiente. Ma la vera innovazione sta nella meccanica delle trasformazioni dinamiche: per sconfiggere i mostri, i giocatori devono letteralmente diventarne uno. Questo non si traduce in un semplice cambio estetico, ma in una completa ricalibrazione dello stile di gioco, con nuove abilità, punti di forza e debolezze specifiche.

La preparazione di ogni missione richiede scelte strategiche precise. I giocatori devono selezionare il proprio personaggio e consumare il Nocturn, una pozione pericolosa che determina l'archetipo di trasformazione e sblocca un albero delle abilità flessibile. Ogni forma acquisita presenta sinergie uniche con quelle dei compagni di squadra, rendendo essenziale la comunicazione e la pianificazione tattica.

L'ambientazione urbana corrotta di Nightholme non è uno sfondo statico, ma un organismo vivente che reagisce e si evolve costantemente. Il sistema di eventi dinamici garantisce che nessuna caccia sia identica alla precedente: i percorsi si modificano, i nemici mutano e le opportunità appaiono e scompaiono seguendo logiche imprevedibili. Questa variabilità costringe i giocatori ad adattare continuamente le proprie strategie sotto pressione.

La struttura competitiva aggiunge un ulteriore livello di complessità. Mentre si inseguono indizi per localizzare i boss Nightwalker, le squadre devono confrontarsi non solo con minacce ambientali crescenti, ma anche con altri gruppi di giocatori che mirano allo stesso obiettivo. La capacità di leggere le build avversarie, tendere imboscate e decidere quando combattere o ritirarsi diventa cruciale per la sopravvivenza. Un confronto mal calcolato può significare la perdita di tutto il progresso accumulato.

Il sistema di progressione permette di trasferire potenziamenti permanenti tra le sessioni di gioco, creando un senso di crescita continua che va oltre la singola partita. Questa scelta progettuale si inserisce nell'intenzione dichiarata dagli sviluppatori di espandere il tradizionale formato player-versus-player-versus-environment, offrendo un'esperienza più profonda e immersiva rispetto agli standard del genere.

Sul fronte narrativo, Nightholme si propone di esplorare una storia stratificata che intreccia orrore cosmico e archetipi classici del genere horror, reinterpretati in chiave inquietante e inaspettata. Lo studio promette che più i giocatori si addentreranno nel lore del gioco, più scopriranno elementi strani e perturbanti che arricchiscono l'universo narrativo. Il team di sviluppo, composto sia da veterani dell'industria che da nuove leve, ha voluto creare qualcosa che fosse "terrificante quanto imprevedibile", dove ogni partita racconta una storia di sopravvivenza unica.