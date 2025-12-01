La retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 continua a rappresentare una sfida per la casa di Kyoto, nonostante i recenti sforzi per migliorare l'esperienza dei giocatori.

L'aggiornamento 21.0.1, distribuito in questi giorni, ha portato miglioramenti ma ha anche evidenziato come il percorso verso una perfetta integrazione del catalogo della prima Switch sia ancora in divenire. La situazione richiama alla mente le difficoltà incontrate da altre console in passato durante le fasi iniziali di lancio, quando la transizione generazionale metteva inevitabilmente a dura prova la compatibilità software.

L'intervento tecnico più recente ha permesso di sbloccare sette titoli che presentavano malfunzionamenti sulla nuova console. Tra questi figurano nomi di rilievo come NieR: Automata - The End of YoRHa Edition, il celebre action RPG di PlatinumGames, e il bundle contenente i classici sparatutto DOOM + DOOM II.

Completano l'elenco dei giochi ora funzionanti Guardian Tales, Skies Above, Sugardew Island, Super Mega Baseball 4 e Timespinner, titoli che spaziano tra diversi generi e che ora possono essere goduti senza intoppi sulla nuova piattaforma.

Tuttavia, la strada verso una retrocompatibilità completa appare ancora lunga. Alcuni problemi persistono e risultano particolarmente insidiosi perché possono compromettere l'esperienza di gioco in modo significativo.

Resident Evil 4, uno dei survival horror più amati di sempre nella sua versione rimasterizzata, continua a manifestare bug capaci di bloccare completamente l'avanzamento nella campagna. Una situazione simile affligge anche Blades of Darkness, lasciando i possessori di questi titoli nell'impossibilità di completarli sulla nuova console.

Altri inconvenienti risultano meno gravi ma comunque fastidiosi per chi si aspetta un'esperienza fluida. Sports Party, ad esempio, presenta un'anomalia curiosa: rimanere fermi nella schermata iniziale per circa trenta secondi può causare malfunzionamenti del sistema.

Fortunatamente si tratta di un problema facilmente aggirabile, sufficiente procedere rapidamente oltre la schermata d'avvio per evitare qualsiasi complicazione durante le sessioni di gioco.

Particolarmente delusi potrebbero essere i fan della serie Pokémon. I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente continuano infatti a soffrire di crash improvvisi su Switch 2, un problema segnalato da numerosi utenti nelle settimane successive al lancio della console.

L'aggiornamento 21.0.1 non ha portato soluzioni a questa specifica criticità, lasciando gli allenatori nell'incertezza su quando potranno tornare a esplorare la regione di Sinnoh senza interruzioni indesiderate.

Nintendo ha confermato attraverso la pagina ufficiale dedicata al supporto la risoluzione dei sette titoli menzionati, segno che l'azienda sta monitorando attivamente la situazione. Le aspettative sono che ulteriori aggiornamenti del firmware possano gradualmente ampliare l'elenco dei giochi perfettamente compatibili.

La compagnia giapponese ha dimostrato in passato di essere meticolosa nel supporto post-lancio delle proprie console, un approccio che fa ben sperare per la risoluzione delle problematiche residue.