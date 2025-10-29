Avatar di Ospite Net_Mind #313 0
0
50k/60k dopo l'ultimo aggiornamento di ottobre, il gioco in realtà oscillava dagli 8.000 ai 15.000 giocatori giornalieri da ormai 1 anno.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tyrael87 9
0
Speriamo sia falso il rumor che parla di cassare Luna. L'hanno appena rilanciato!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Gentarozzo 0
0
Ma hanno appena rilasciato l'ultima patch e con l'arrivo delle console stava avendo una vera e propria rinasciata... non riesco a capire questa scelta, dopo anni di gioco in stallo, proprio ora che stava iniziando a funzionare?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.