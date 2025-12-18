Il panorama dei porting arcade si arricchisce di un tassello storico che molti credevano destinato a rimanere confinato nelle sale giochi nipponiche.
The Outfoxies, titolo Namco del 1995 che alcuni considerano un precursore spirituale di Super Smash Bros, ha finalmente ricevuto la sua prima conversione casalinga attraverso la collana Arcade Archives di Hamster Corporation.
Un'uscita che arriva a quasi trent'anni di distanza dall'originale e che riporta alla luce un concept di combattimento platform che all'epoca rappresentava una vera anomalia nel mercato dei picchiaduro.
Diretto da Masuya Ohishi, figura che avrebbe poi prodotto Soul Blade e SoulCalibur, The Outfoxies propone una formula che si distacca nettamente dai fighting game tradizionali dell'epoca. Il giocatore veste i panni di uno dei migliori assassini al mondo, incaricato da un misterioso miliardario di eliminare tutti gli altri concorrenti.
La struttura è quella di un arena fighter 2D dove il movimento libero su piattaforme multiple si combina con un arsenale di armi disseminate negli stage, creando dinamiche che anticipano concetti poi ripresi e perfezionati da Nintendo con il suo platform fighter per Nintendo 64.
Il titolo Namco godette di notevole popolarità al lancio giapponese del marzo 1995, risultando secondo alcune fonti il quarto cabinato più giocato nel Sol Levante in quel periodo.
Nonostante il successo iniziale e l'originalità del gameplay basato su scontri uno contro uno ambientati in arene dinamiche, il gioco non ricevette mai una conversione per console dell'epoca, rimanendo un cult inaccessibile per chi non avesse frequentato le sale giochi nipponiche di metà anni Novanta.
L'arrivo sulle piattaforme moderne avviene con due versioni distinte. La release standard per PlayStation 4 e Nintendo Switch mantiene la formula classica single-player della collana Arcade Archives, con Original Mode, Hi Score Mode per la caccia ai punteggi massimi con un singolo credito, e Caravan Mode che impone un limite temporale di dieci minuti.
Le versioni Arcade Archives 2 per Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S rappresentano invece un salto qualitativo significativo.
Oltre alle funzionalità base, introducono il multiplayer locale in split-screen, una Time Attack Mode orientata allo speedrunning che ignora il punteggio privilegiando la velocità di completamento, e il supporto VRR per garantire la massima fedeltà alla versione arcade originale, eliminando problemi di screen tearing e assicurando un frame rate stabile.
Con questo rilascio, Hamster Corporation raggiunge quota 499 titoli recuperati dall'oblio arcade, sommando i 391 giochi della serie principale Arcade Archives e i 108 della collana parallela ACA Neo Geo.
Un archivio digitale che continua a preservare frammenti di storia videoludica altrimenti irrecuperabili, offrendo ai giocatori contemporanei l'opportunità di esplorare titoli che hanno contribuito a definire meccaniche e generi oggi consolidati.