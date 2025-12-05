Avatar di RomanSucks 9
1
Sono molto affezionato alla sua versione di Shang Tsung, R.I.P.
Avatar di Tyrael87 9
0
Mi pare fosse anche nella webserie di MK di qualche anno fa. Aveva fatto pure un paio di puntate di Miami Vice. RIP.
Avatar di Gio1981 9
0
Era un grande attore ! Un cattivo eccezionale !
