Cary-Hiroyuki Tagawa, attore giapponese tra i più riconoscibili nel panorama cinematografico e televisivo degli ultimi quarant’anni, è scomparso questa mattina in California, circondato dalla sua famiglia. Come riportato da Deadline, la causa del decesso è legata a complicazioni successive a un ictus. L’attore aveva soltanto 75 anni.

Per milioni di spettatori nel mondo, il suo nome rimarrà per sempre legato a uno dei villain più iconici degli anni novanta: Shang Tsung, l’inquietante stregone del film Mortal Kombat del 1995 e del suo sequel del 1997. La sua interpretazione, carismatica e crudele, fu accolta con grande entusiasmo dai fan e dalla critica, al punto da trasformare la celebre battuta “Your soul is mine!” in un frammento immortale della cultura pop. Ma la carriera di Tagawa è stata ben più ampia, profonda e trasversale di un singolo ruolo.

Dopo il debutto in Big Trouble in Little China nel 1986, Tagawa ha preso parte a un’impressionante varietà di produzioni hollywoodiane, diventando un volto familiare nei film d’azione, nelle grandi avventure e nei thriller degli anni novanta e duemila. Pellicole come License to Kill, Elektra, Planet of the Apes e Memories of a Geisha hanno messo in luce la sua versatilità, la sua presenza scenica e quel magnetismo austero che lo ha reso immediatamente riconoscibile in ogni ruolo.

Nel corso degli anni duemiladieci, Tagawa ha continuato a lavorare con costanza, trovando spazio in produzioni come The Man in the High Castle, dove ha offerto una delle sue interpretazioni più intense. Ha vestito anche i panni di Heihachi Mishima nell’adattamento cinematografico di Tekken, dimostrando ancora una volta la sua affinità con personaggi severi, imponenti, quasi mitologici.

Il suo legame con il mondo dei videogiochi non si è limitato alle trasposizioni cinematografiche: Tagawa ha prestato volto e voce a Shang Tsung anche nel videogioco Mortal Kombat 11, apparso come contenuto aggiuntivo e accolto come un ritorno amato dai fan. Ha inoltre partecipato a titoli come Batman: Rise of Sin Tzu e Soldier Boyz, consolidando un rapporto profondo con la cultura videoludica.

Con la sua scomparsa se ne va uno degli interpreti più carismatici degli ultimi decenni, un attore capace di imprimere forza, eleganza e mistero in ogni apparizione. Il suo contributo alla storia del cinema e dei videogiochi rimarrà indelebile, un’eredità destinata a sopravvivere ben oltre l’epoca in cui ha lavorato.

I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile.

