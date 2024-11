Monster Hunter Wilds piace, ma ha un bug in stile PS1

Il beta test di Monster Hunter Wilds ha raggiunto un picco di oltre 460.000 giocatori contemporanei su Steam nelle prime ore dal lancio, nonostante la presenza di un fastidioso bug grafico.

Il nuovo capitolo della popolare serie action RPG di Capcom (che trovate anche su Amazon) ha fatto registrare un record di 463.798 giocatori simultanei su Steam a sole 7 ore dall'apertura del beta test pubblico su PC.

Un risultato notevole, come riportato anche da GamesRadar, considerando che il giorno precedente circa 23.000 utenti avevano già avviato il gioco pur non potendo ancora giocare.

Il grande interesse del pubblico rappresenta un importante successo per Capcom, ma non tutto sta andando per il verso giusto.

Sui social network stanno circolando numerose segnalazioni e screen di un bug grafico che trasforma personaggi e mostri in modelli poligonali a bassa risoluzione, quasi come se appartenessero a un gioco per PlayStation 1.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

I mostri perdono il loro aspetto minaccioso, apparendo come masse informi di colori.

Alcuni utenti riportano che il problema persiste anche dopo aver reinstallato il gioco o verificato l'integrità dei file.

Un giocatore ha temporaneamente risolto reinstallando i driver grafici, ma il bug è ricomparso al riavvio successivo.

Nonostante l'inconveniente tecnico, l'entusiasmo per Monster Hunter Wilds rimane alto. Un fan che ha giocato oltre 500 ore a Monster Hunter World ha commentato: «La beta di Wilds mi dà la sensazione di un paio di scarpe nuove: fresche e alla moda, ma un po' scomode all'inizio».

Gli sviluppatori di Capcom avranno sicuramente preso nota del bug in stile PS1 emerso durante il beta test, che nel frattempo proseguirà per tutto il weekend, dando la possibilità a un numero crescente di giocatori di provare in anteprima le novità introdotte in Monster Hunter Wilds.

Nonostante qualche intoppo, quindi, l'interesse del pubblico rimane altissimo per quello che si preannuncia come uno dei titoli di punta della serie.