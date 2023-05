Monitor gaming LG 24" 144 Hz a meno di 180€! Imperdibile!

Siete alla ricerca del monitor gaming perfetto per migliorare la vostra esperienza di gioco? Non cercate oltre! Il monitor gaming LG 24GN65R-B UltraGear è la scelta ideale per ogni appassionato di gaming, offrendo un'ottima qualità grafica, tempi di risposta rapidissimi e una fluidità eccellente. E la notizia migliore? Ora è il momento giusto per acquistarlo! Amazon offre attualmente uno sconto imperdibile del 25% su questo fantastico prodotto.

Infatti, grazie alle offerte di Amazon potete portarvi a casa il monitor gaming LG 24GN65R-B UltraGear a soli 179,99€, rispetto agli usuali 239€ di listino, con un risparmio reale di 59 euro.

Il monitor gaming LG 24GN65R-B UltraGear è dotato di un display IPS da 24 pollici con una risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel. Grazie al tempo di risposta di 1ms GtG e al supporto HDR10 con sRGB al 99%, il dispositivo vi offre un'immersione visiva realistica con colori ricchi e un contrasto elevato.

Inoltre, il monitor gaming LG 24GN65R-B UltraGear è dotato di tecnologia AMD FreeSync Premium e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che garantisce un'esperienza di gioco fluida e senza sfarfallio. Per quanto riguarda la connettività, il monitor gaming LG 24GN65R-B UltraGear dispone di porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2) e DisplayPort 1.4, oltre a una porta AUX. Infine, il supporto Pivot e la funzione Flicker Safe assicurano un utilizzo confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.

