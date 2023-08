Monitor gaming Lenovo 32" 144Hz a meno di 350€! 80€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca il monitor gaming Lenovo G32qc-10, che potete acquistare a soli 349,99€ invece dei soliti 429,99€ di listino, con un risparmio reale di 80€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un monitor gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Il monitor gaming LENOVO G32qc-10 è una scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello. Con un display curvo da 31,5 pollici e una risoluzione QHD di 2560x1440 pixel, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per immergersi nei videogiochi o godersi contenuti multimediali.

Il monitor gaming LENOVO G32qc-10 supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che garantisce un gameplay fluido e senza interruzioni. La frequenza di aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms eliminano problemi come il lag e lo stuttering, rendendo ogni momento di gioco un'esperienza piacevole e reattiva.

La cura degli occhi è un'altra priorità del monitor gaming LENOVO G32qc-10. Grazie alla tecnologia senza sfarfallio e alla riduzione della luce blu, si può giocare per ore senza affaticare gli occhi. La curvatura 1500R del monitor aumenta ulteriormente l'immersione nel gioco, offrendo un'esperienza visiva avvolgente e coinvolgente.

Dal punto di vista tecnico, il monitor gaming LENOVO G32qc-10 non delude. Il rapporto di contrasto di 3000:1 e una luminosità di 350 cd/m² garantiscono immagini vivide e colori brillanti. Le varie opzioni di connettività, tra cui HDMI e DisplayPort, lo rendono compatibile con diversi dispositivi.

