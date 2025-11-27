Il lancio di Metroid Prime 4: Beyond si avvicina e Nintendo ha finalmente svelato nel dettaglio le funzionalità degli amiibo dedicati al ritorno di Samus Aran.

Tre statuette interattive accompagneranno l'uscita del titolo, ciascuna con bonus specifici che spaziano dalla personalizzazione estetica a vantaggi gameplay concreti, fino a contenuti che normalmente richiederebbero il completamento totale del gioco.

Le informazioni provengono dal sito ufficiale giapponese di Nintendo e riguardano tre statuette: la prima raffigura Samus in posa di combattimento, la seconda la cacciatrice galattica sulla moto Vi-O-La, mentre la terza rappresenta l'antagonista Sylux e sarà disponibile dal 4 dicembre, lo stesso giorno del lancio del gioco. Ogni statuetta sblocca contenuti differenti quando viene scansionata tramite l'NFC del controller.

L'amiibo di Samus sulla Vi-O-La è focalizzato sulla personalizzazione del veicolo: ogni scansione permette di modificare la colorazione della moto e visualizzare la distanza totale percorsa durante le sessioni di gioco.

Ma c'è anche un vantaggio pratico: accelera il recupero dell'energia boost della Vi-O-La, anche se questa funzione può essere attivata solo una volta al giorno, limitazione che Nintendo applica per evitare sbilanciamenti nel game design.

La figura di Samus standalone, invece, sblocca opzioni audio-visive e di supporto. Permette di cambiare la colonna sonora che accompagna le cavalcate nella zona di Sol Valley, aggiungendo varietà all'esplorazione.

Sul fronte gameplay, attiva uno scudo protettivo capace di assorbire fino a 99 punti danno e ripristina la salute della protagonista, anche in questo caso con la limitazione di un utilizzo giornaliero per mantenere il bilanciamento delle sfide.

Il vero pezzo forte è però l'amiibo di Sylux, il misterioso cacciatore antagonista che ha fatto apparizioni sporadiche nella serie. Una volta completata la campagna principale, scansionando questa figura si sbloccano le versioni integrali di alcune cinematiche che durante il gioco appaiono solo frammentate.

Nintendo precisa che questo contenuto resta ottenibile anche senza l'amiibo, ma richiede di raggiungere il 100% nella percentuale di scansione e nella collezione degli oggetti, un traguardo che tipicamente impegna i completisti per decine di ore extra.

Chi possiede già amiibo della serie Metroid delle precedenti ondate o le versioni di Samus, Zero Suit Samus, Dark Samus e Ridley dalla linea Super Smash Bros. potrà comunque sfruttarli, anche se con funzionalità ridotte: la scansione riprodurrà semplicemente tracce casuali dalla soundtrack del gioco, una funzione più commemorativa che funzionale.

Metroid Prime 4: Beyond debutterà il 4 dicembre su Nintendo Switch e Switch 2 in contemporanea. La versione per la nuova console supporterà risoluzione 4K a 60fps o 1080p a 120fps, con aggiunta dell'HDR e compatibilità con i controlli mouse tramite Joy-Con 2, caratteristiche tecniche che potrebbero rendere l'esperienza FPS decisamente più fluida e competitiva rispetto alla generazione hardware precedente.