Steve Downes, la voce storica di Master Chief nella saga Halo, ha preso pubblicamente le distanze da un video propagandistico diffuso sui canali social della Casa Bianca, che glorifica le operazioni militari statunitensi in Iran utilizzando senza autorizzazione la sua voce e l'immagine dell'iconico Spartan.

Il video, intitolato Justice the American Way, accosta clip di personaggi di finzione — tra cui Master Chief, Maverick di Top Gun, Iron Man interpretato da Robert Downey Jr., Saul Goodman del franchise di Breaking Bad, John Wick di Keanu Reeves — con filmati di operazioni militari reali, il tutto accompagnato da musica ad alto impatto emotivo.

Il risultato è una produzione che Downes stesso ha definito senza mezzi termini come materiale propagandistico, mescolando cultura pop e immagini di guerra in modo che molti osservatori hanno giudicato profondamente problematico.

La risposta di Downes è arrivata direttamente tramite il suo profilo X, con un comunicato che non lascia spazio a interpretazioni: "È venuto alla mia attenzione che esiste almeno un video propagandistico, prodotto o quantomeno avallato dalla Casa Bianca, che utilizza l'immagine di Master Chief e la mia voce per sostenere la guerra in Iran. Voglio essere assolutamente chiaro: non ho partecipato, non sono stato consultato, né approvo l'uso della mia voce in questo video o il messaggio che veicola. Chiedo ai produttori di questo disgustoso e infantile war porn di rimuovere immediatamente la mia voce."

Il post ha generato una risposta massiccia dalla community, superando i 2.000 commenti, con la stragrande maggioranza degli utenti che ha espresso solidarietà all'attore.

La figura di Master Chief, protagonista di una delle franchise FPS più influenti della storia dei videogiochi, viene da sempre percepita come simbolo di eroismo fantascientifico e finzione narrativa — un contesto radicalmente diverso da quello in cui è stata inserita senza autorizzazione.

Il caso Downes non è isolato: appena la settimana precedente, The Pokémon Company aveva rilasciato un comunicato formale per dissociarsi dall'utilizzo di un meme a tema Pokopía da parte dello stesso team social della Casa Bianca.

La società giapponese aveva dichiarato di non aver partecipato né alla creazione né alla distribuzione del contenuto, precisando che nessuna autorizzazione era stata concessa per l'uso della propria proprietà intellettuale e ribadendo che la propria missione — unire le persone attraverso il gioco — non è affiliata ad alcuna posizione o agenda politica.