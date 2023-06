Mass Effect è giocabile in soggettiva, gratis, grazie ai fan

I fan di BioWare chiedono a gran voce il ritorno di Mass Effect, sebbene nell'attesa qualcuno ha deciso di donare al titolo sci-fi una visuale in soggettiva mai vista prima.

Chiunque abbia giocato la saga originale anche nella sua versione riveduta e corretta (che potete trovare su Amazon), sa quanto il gioco sia degno di nota.

Mentre BioWare è ancora al lavoro sul nuovo capitolo, è ora il turno di una mod realmente sorprendente relativa ai giochi classici.

No, non parliamo di Mass Effect trasformato in un titolo isometrico alla Diablo, bensì di una mod gratuita per giocarlo in prima persona.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "Aphar" ha rilasciato una mod in soggettiva per il primo capitolo della collezione Mass Effect Legendary Edition.

Utilizzando questa mod, è possibile giocare l'intero episodio originale con una prospettiva in prima persona.

Questa mod supporta sia il combattimento che l'esplorazione e siamo certi che la maggior parte dei fan di Mass Effect la apprezzeranno.

Come notato dal modder, la copertura e la visibilità sono ora una parte importante del gioco, poiché tutte le visuali di combattimento sono state adattate alla nuova prospettiva.

Inoltre, anche il movimento del gioco in modalità esplorazione è stato modificato per essere più reattivo, così come anche la velocità di rotazione dello sprint è stata aumentata e lo sprint non cambia il FOV.

L'unico inconveniente è che anche le mani e la pistola di Shepard non appariranno in prima persona. Tuttavia, si tratta solo do un piccolo prezzo da pagare per una modalità FPS non ufficiale (potete scaricare la mod da questo indirizzo, gratuitamente).

Restando in tema BioWare, il team sta concentrando tutti i suoi sforzi su Dragon Age Dreadwolf, al punto da aver chiesto proprio al team di Mass Effect di dare una mano.

Relativamente a Mass Effect 5, invece, era stata pubblicata una nuova concept art, che nascondeva al suo interno altri curiosi indizi.