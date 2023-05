Lords of the Fallen: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Lords of the Fallen, titolo sviluppato da CI Games, che presenta diversi punti in comune con la celeberrima saga di Dark Souls.

Lords of the Fallen vi catapulterà in un ambiente dark fantasy, dove vestirete i panni di Harkyn, un guerriero maledetto determinato a trovare redenzione combattendo contro mostri infernali. Nel titolo, vi troverete ad attraversare vari scenari cupi, affrontando avversari di tutte le specie e risolvendo puzzle ambientali, il tutto seguendo le tipiche dinamiche dei giochi soulsborne.

Advertisement

Lords of the Fallen è alimentato dal potente Unreal Engine 5, sfruttando la tecnologia Chaos Physics per un'accurata simulazione di elementi come vestiti, catene, capelli, cinture e altro ancora. In aggiunta, Lords of the Fallen beneficia dell'uso della GI Lumen, e, grazie al lavoro di Hexworks, si avvale di un insieme di strumenti personalizzati creati all'interno dell'Unreal Engine 5, che facilita la progettazione di due scenari paralleli.

Oltre alle edizioni standard e Deluxe, Lords of the Fallen sarà disponibile anche in una splendida Collector's Edition che comprende una splendida statuetta, artbook e altro ancora.

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Lords of the Fallen sarà disponibile dal 13 ottobre 2023 per Sony Playstation 5, Xbox Series X e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.