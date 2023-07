Lenovo Legion 7, notebook gaming con RTX 3080 Ti, con 1700€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca il notebook gaming Lenovo Legion 7, che potete acquistare a soli 2.999,99€ invece dei soliti 4.699,99€ di listino, con un risparmio reale di 1.700€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un notebook gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Il notebook gaming Lenovo Legion 7 è alimentato dal processore Intel Core i9-129000HX e si avvale della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, senza dimenticare 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD NVMe. La qualità visiva è assicurata da un magnifico display IPS da 16 pollici, che offre una risoluzione di 2.560x1.600 pixel e un refresh rate di 165 Hz.

Il sistema di raffreddamento di Lenovo Legion 7 è all'avanguardia grazie alla presenza del Legion Coldfront 4.0 e alla tecnologia a camera di vapore. L'interfaccia termica a cambio di fase, abbinata a un sistema di ventole potenziato del 20%, assicura un raffreddamento efficace anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Inoltre, il notebook gaming Lenovo Legion 7 introduce un modo di giocare più intelligente. Il motore di intelligenza artificiale integrato da Lenovo incrementa le prestazioni, fornendo un'esperienza di gioco di prim'ordine con i titoli AAA più recenti. Le funzionalità di ottimizzazione automatica e di rilevamento automatico permettono al notebook di adattare le proprie prestazioni in base al gioco in esecuzione, garantendo sempre il massimo delle performance.

