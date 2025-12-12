Il mondo di Gotham City torna a popolarsi di mattoncini colorati e supereroi iconici. Durante i The Game Awards 2025, TT Games ha svelato la data di uscita ufficiale di LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro fissando l'arrivo del suo ambizioso open world per il 29 maggio 2026 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'annuncio, accompagnato da un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, ha confermato le dimensioni considerevoli del progetto: un'intera Gotham esplorabile liberamente, un roster esteso di personaggi giocabili e una galleria di villain che rappresenta il meglio della mitologia del Cavaliere Oscuro.

La strategia di TT Games per questo capitolo segna un ritorno alle origini del brand LEGO Batman, ma con un approccio decisamente più maturo dal punto di vista strutturale.

L'open world rappresenta una svolta significativa rispetto alla formula più lineare e suddivisa in livelli che aveva caratterizzato i precedenti capitoli della serie, avvicinando il gameplay a quanto visto in LEGO DC Super-Villains ma con una verticalità e una densità urbana presumibilmente superiori.

La presenza di sette personaggi giocabili - Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman, Jim Gordon e Talia al Ghul - suggerisce meccaniche diversificate e la possibilità di affrontare le missioni con approcci tattici differenti.

Il comparto narrativo si preannuncia corposo, con una rogues gallery che include alcuni dei più celebri antagonisti dell'Uomo Pipistrello: Two-Face, Poison Ivy, Firefly, Mr. Freeze, Joker, Penguin, Ra's al Ghul e Bane. Quest'ultimo, in particolare, sarà doppiato in inglese da Matt Berry, attore britannico noto per il suo timbro distintivo e le sue interpretazioni comiche in serie come What We Do in the Shadows.

La scelta rappresenta un'ulteriore conferma dell'attenzione di TT Games verso un cast vocale di qualità, elemento che negli ultimi capitoli LEGO ha contribuito significativamente all'appeal dei titoli presso il pubblico adulto.

Prodotto in caricamento

Sul fronte tecnico, il trailer ha mostrato ampi squarci della Bat Cave, hub centrale che storicamente nei giochi LEGO funge da area di personalizzazione e punto di partenza per le missioni.

Le sequenze di gameplay hanno evidenziato anche la presenza di veicoli leggendari: i giocatori potranno guidare il Batmobile di Batman: The Animated Series, design unanimemente considerato uno dei più riusciti nella storia del personaggio, e il Batpod visto nella trilogia cinematografica diretta da Christopher Nolan (The Dark Knight e The Dark Knight Rises).

Questa commistione di elementi provenienti da diverse incarnazioni mediatiche del Pipistrello conferma l'approccio cross-generazionale del progetto.

L'uscita prevista per la tarda primavera 2026 colloca il titolo in una finestra di lancio tradizionalmente favorevole per i giochi a target familiare, permettendo di capitalizzare sul periodo pre-estivo quando le famiglie programmano gli acquisti per l'intrattenimento delle vacanze.