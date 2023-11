Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo ai prodotti per le console Playstation.

Se state cercando nuovi giochi o accessori per la vostra PS4 o PS5, siete nel posto giusto: vi presenteremo le migliori offerte inerenti alle console Playstation in occasione del Black Friday 2023.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

Le migliori offerte Playstation del Black Friday

Bundle Playstation 5 Standard + Final Fantasy XVI | 649,99€ (-24%)

Questa offerta è l'ideale sia per i fan di lunga data di Sony sia per i nuovi utenti che vogliono esplorare il mondo dei videogiochi con una console di ultima generazione. È particolarmente adatta per chi cerca una PS5 con un titolo di grande successo come Final Fantasy XVI, uno dei giochi più apprezzati del catalogo disponibile. La Playstation 5, dotata di un controller wireless DualSense che offre un'esperienza di gioco immersiva grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, è una scelta eccellente anche per chi preferisce il design originale rispetto alla futura PS5 Slim, che sarà l'unica disponibile una volta esaurite le scorte dell'attuale modello.

Street Fighter 6 Steelbook Edition | 36,99€ (-47%)

La Street Fighter 6 Steelbook Edition rappresenta una perla per gli amanti dei videogiochi e, più specificamente, per gli appassionati di picchiaduro e del mondo Street Fighter in generale. Questa edizione, avvolta in un'elegante confezione steelbook, non è solo un gioco, ma un oggetto da collezione che incanta chi ha un debole per le edizioni limitate e gli elementi di rarità nel panorama videoludico. L'acquirente ideale di questa edizione è chi desidera esplorare le nuove avventure dei personaggi storici della saga, immersi in una grafica e meccaniche di gioco rinnovate, senza perdere la nostalgia e il legame con i capitoli precedenti. L'estetica distintiva e l'appeal visivo della steelbook possono anche attirare i collezionisti, coloro che non solo giocano ma conservano, apprezzano e talvolta esibiscono la loro collezione come testimonianza della loro passione per il mondo videoludico e, in questo caso, per la saga di Street Fighter.

Mortal Kombat 1 | 39.02€ (-48%)

Mortal Kombat 1 per PS5 è una rivisitazione del classico gioco di combattimento che ha riscosso grande successo sin dalla sua prima apparizione. In questa versione, l'emozione e la nostalgia del gioco originale si fondono con una grafica moderna e un gameplay migliorato, offrendo un'esperienza di gioco eccellente. La grafica rifinita sfrutta appieno le capacità della PS5, portando l'azione sullo schermo a un nuovo livello di realismo, mentre il sonoro immersivo e ben mixato amplifica ulteriormente l'esperienza di gioco. Grazie alle funzionalità avanzate del controller DualSense della PS5, il gameplay è più reattivo e fluido rispetto alle versioni precedenti, rendendo ogni combattimento un'esperienza entusiasmante.

Marvel's Spider-Man Miles Morales | 29,97€ (-20%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è il gioco perfetto per gli appassionati di supereroi e per chi ama i videogiochi d'azione e avventura. Ambientato nella vivace New York, il gioco segue le orme di Miles Morales che, nel prendere il mantello di Spider-Man, si immerge in una storia coinvolgente e ricca di azione. Caratterizzato da una grafica mozzafiato e gameplay dinamico, questo titolo cattura l'essenza dell'eroismo attraverso le straordinarie abilità di Miles e le sue sfide personali.

Assassin's Creed Mirage | 39,99€ (-19%)

Assassin's Creed Mirage si rivolge principalmente agli appassionati del genere azione-avventura e in particolare ai fan della storica serie Assassin's Creed. Il titolo segna un ritorno alle origini della saga, riprendendo le meccaniche di gioco classiche che hanno reso celebre la serie, come il parkour fluente e le uccisioni furtive. Ambientato in una dettagliata ricostruzione di Bagdad, Assassin's Creed Mirage offre un'esperienza ricca di storia e cultura. È ideale per coloro che amano immergersi in mondi storici accuratamente ricostruiti e apprezzano una trama avvincente, pur mantenendo un forte interesse per l'azione e l'esplorazione.

Playstation 5 Dualsense bianco + EA FC 24 | 89€ (-10%)

Il bundle Playstation 5 Dualsense bianco + EA FC 24 è un acquisto consigliato per tutti coloro che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco coinvolgente, ad un prezzo in offerta incredibilmente conveniente. Perfetto per i gamer che amano cimentarsi in stimolanti sfide sportive grazie al codice promozionale per il gioco completo di EA FC 24 incluso. Il bundle è anche un'ottima scelta per chi possiede già la Playstation 5 e desidera arricchire la propria configurazione con un controller aggiuntivo di ottima qualità.

Cuffie Sony INZONE H3 | 54,90€ (-5%)

Le cuffie Sony INZONE H3 sono l'ideale per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza audio immersiva senza compromettere il comfort. Queste cuffie sono particolarmente adatte per i giocatori di PlayStation 5, grazie alla loro compatibilità con Tempest 3D AudioTech, che offre un suono spaziale a 360 gradi per un'esperienza di gioco più coinvolgente. Non solo, ma il loro design comodo e ergonomico le rende perfette per lunghe sessioni di gioco, garantendo comfort anche durante le maratone più intense.

