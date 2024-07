Kingdom Come Deliverance 2 sarà (anche) gratis, ma ad una condizione

In attesa dell'arrivo di Kingdom Come Deliverance 2, seguito dell'apprezzato titolo di Warhorse, a quanto pare ci saranno alcuni giocatori che avranno la possibilità di giocarlo addirittura gratis.

Come riporta PCGamesN, infatti, questa cosa si era diffusa dapprima come una voce non confermata, ma nelle ultime ore sono arrivate testimonianze dirette dagli utenti.

Warhorse Studios ha confermato che Kingdom Come Deliverance 2 sarà distribuito gratuitamente ad alcuni dei sostenitori originali di Kingdom Come Deliverance.

Questa promozione è riservata a coloro che hanno contribuito alla campagna Kickstarter del 2014 con una donazione significativa, in segno di ringraziamento per il loro supporto cruciale durante lo sviluppo del primo gioco.

Lo ha confermato anche un utente su Reddit, riportando l'email ricevuta dal team di sviluppo:

«Caro nobile sostenitore, grazie al vostro gentile supporto tramite crowdfunding di Kingdom Come: Deliverance su Kickstarter o sul nostro sito web anni fa, ora siamo arrivati ​​a un nuovo capitolo del viaggio di Henry, lo sviluppo di Kingdom Come: Deliverance II. Grazie al tuo livello di sostenitore, il prossimo seguito sarà gratuito per te e lo consegneremo al momento del rilascio tramite chiave a questo indirizzo email.»

Warhorse ha dichiarato che i sostenitori che hanno donato al livello "Duke" o superiore riceveranno una copia gratuita di Kingdom Come: Deliverance 2 al momento del rilascio ufficiale

Se per qualche motivo avete contribuito alla campagna Kickstarter originale, vi consigliamo di controllare la vostra mail.

Se, invece, non siete tra i fortunati giocatori che hanno ricevuto la mail di cui sopra, potete acquistare Kingdom Come Deliverance 2 nella maniera più classica su Amazon cercando tra le tante offerte disponibili.

Kingdom Come: Deliverance 2 è atteso per il 2024, con Henry di Skalitz che ritorna come protagonista, portando avanti l'epica avventura nel ricco e dettagliato mondo medievale. Abbiamo provato il gioco e trovate il nostro resoconto nell'ultima anteprima.