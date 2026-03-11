Un’avventura colorata che ricorda i grandi platform dell’era PlayStation 2, ma con un’anima da life sim. È questa la premessa di Lou’s Lagoon, il nuovo progetto dello studio Tiny Roar, che dopo una campagna Kickstarter di successo ha annunciato ufficialmente anche una versione per PlayStation 5.

A una prima occhiata, il gioco sembra ispirarsi chiaramente ai classici platform che hanno segnato l’epoca d’oro delle mascotte Sony, come Jak and Daxter e Ratchet & Clank. Tuttavia, l’esperienza promette di mescolare quell’impostazione con elementi tipici dei moderni giochi rilassanti e gestionali, creando una formula piuttosto particolare.

In Lou’s Lagoon i giocatori si troveranno a esplorare l’arcipelago di Limbo, un gruppo di isole duramente colpite da una tempesta devastante. Con lo zio del protagonista misteriosamente assente, il compito di riportare la zona al suo antico splendore ricadrà proprio sul giocatore.

L’avventura sarà fortemente basata sull’esplorazione. Ogni isola potrà essere investigata liberamente, con numerosi percorsi, segreti e attività secondarie da scoprire lungo il cammino. Il movimento non si limiterà però agli spostamenti a piedi: uno degli elementi più importanti del gameplay sarà infatti l’uso di un aereo, che fungerà da mezzo di trasporto principale.

Il velivolo potrà essere pilotato liberamente tra le varie isole e sarà anche protagonista di alcune sfide aeree che promettono di aggiungere varietà all’esperienza. Questo sistema di viaggio dovrebbe contribuire a rendere il mondo di gioco più dinamico e interconnesso.

Un’altra componente centrale di Lou’s Lagoon sarà la ricostruzione dell’arcipelago. I giocatori potranno restaurare edifici danneggiati dalla tempesta, migliorare diverse aree delle isole e aiutare gli abitanti locali completando missioni e richieste.

Non mancheranno nemmeno elementi di personalizzazione. Nel corso dell’avventura sarà possibile modificare l’aspetto del proprio personaggio, personalizzare l’aereo e persino costruire una sorta di base operativa che fungerà da punto di riferimento durante il viaggio.

Il mix tra platform, esplorazione e meccaniche da simulatore di vita potrebbe rendere il titolo particolarmente interessante per chi cerca un’esperienza più rilassata ma comunque ricca di attività. L’atmosfera colorata e il design dei personaggi sembrano inoltre richiamare proprio lo spirito dei grandi platform dell’era PlayStation 2.

Al momento Tiny Roar non ha ancora annunciato una data di uscita precisa, ma Lou’s Lagoon è previsto nel corso del 2026 su PlayStation 5. Nel frattempo il gioco è già stato inserito tra i titoli disponibili per la wishlist sul PlayStation Store.

Se le promesse verranno mantenute, potrebbe diventare uno dei progetti indie più curiosi da tenere d’occhio nel corso dell’anno.