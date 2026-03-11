Negli ultimi anni LEGO ha scoperto una formula che funziona particolarmente bene con il pubblico adulto: trasformare alcune delle icone più amate del mondo dei videogiochi in set da esposizione pensati per i collezionisti.

Il risultato è una linea sempre più ricca di modelli che celebrano la storia del gaming. Tra console, cabinati arcade e diorami ispirati ai grandi classici, i mattoncini danesi stanno diventando un modo curioso per rendere omaggio alle macchine che hanno segnato intere generazioni.

Uno degli esempi più noti è il set LEGO NES, che riproduce non solo la console ma anche un televisore in stile anni ’80 con una scena di Super Mario Bros. in movimento. A questo si è aggiunta anche la ricostruzione della LEGO Atari 2600, un altro pezzo fondamentale della storia dei videogiochi.

Questi modelli non sono pensati come semplici giocattoli, ma come veri oggetti da collezione. Il target principale è infatti quello degli appassionati cresciuti con quelle macchine, oggi pronti a riviverne il fascino attraverso una costruzione da esposizione.

In questo contesto, non sorprende che molti fan abbiano iniziato a chiedersi quale potrebbe essere la prossima console a ricevere un trattamento simile.

Tra i candidati più naturali c’è senza dubbio la console PlayStation originale, uno degli hardware più iconici degli anni '90 e la macchina che ha segnato l’ingresso di Sony nel mercato videoludico.

Nelle ultime ore alcune indiscrezioni provenienti dalla community LEGO hanno suggerito la possibilità che l’azienda stia valutando un set LEGO PlayStation dedicato alla prima console Sony, destinato alla fascia dei prodotti per collezionisti.

Al momento non esistono conferme ufficiali su una LEGO PS1, ma l’idea non appare affatto improbabile. Negli ultimi anni LEGO ha infatti dimostrato di voler puntare sempre di più sulla nostalgia legata alla storia dei videogiochi, affiancando ai set tematici dedicati ai franchise anche modelli che celebrano direttamente l’hardware.

Se davvero la LEGO PlayStation dovesse diventare il prossimo progetto di questo tipo, si tratterebbe di un ulteriore tassello nella crescente collezione di set dedicati ai videogiochi LEGO.

E per molti appassionati che sono cresciuti negli anni Novanta, l’idea di costruire con i mattoncini una replica della PS1 avrebbe senza dubbio un fascino particolare.