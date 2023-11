Il prossimo God of War avrà un "pezzo" di Gears of War

Sony e Santa Monica dovrebbero essere già al lavoro su un seguito di God of War Ragnarok, non è chiaro se un DLC o un vero e proprio terzo capitolo. Fatto sta che l'ex Narrative Director del franchise di Gears of War si è ora unita allo sviluppatore Sony Santa Monica.

Il seguito del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche a prezzo molto interessante) ha chiuso la saga del Dio della Guerra, ma non la serie nella sua interezza.

Di recente è stato il noto insider ViewerAnon a rivelare che Santa Monica Studio starebbe lavorando al DLC di God of War Ragnarok o a una sorta di espansione.

Ora, come rivelato anche da TechRaptor, Bonnie Jean Mah ha annunciato di essersi unita allo sviluppatore di God of War, Sony Santa Monica.

Secondo l'annuncio fatto su X (ex Twitter), Mah lavorerà nel ruolo di Narrative Director anche nel suo nuovo posto di lavoro.

La sviluppatrice ha trascorso la parte più lunga della sua carriera nell'industria videoludica presso lo sviluppatore di Gears of War The Coalition, iniziando nel 2012, quando ancora si chiamava Black Tusk Studios, come narrative designer per un gioco non ancora annunciato, per poi passare a lavorare come franchise narrative manager sull'IP di Gears of War nel 2014.

Durante il suo lavoro presso The Coalition, ha ricoperto diversi ruoli incentrati sulla narrativa, diventando franchise narrative lead nel 2019 e poi franchise narrative director nel 2020, contribuendo alla realizzazione, tra gli altri, di Gears 5 e Gears Tactics.

Mah ha inoltre trascorso anche del tempo presso Relic Entertainment, dove ha lavorato come scrittrice e narrative designer per Warhammer 40k: Space Marine, e come narrative lead e lead writer per Age of Empires IV.

Il suo lavoro più recente è stato quello presso lo studio TiMi Montréal, di proprietà di Tencent, dove ha lavorato per quasi due anni come narrative director dal gennaio 2022 su un RPG multipiattaforma AAA open-world all'interno di una nuova IP, che non è ancora stata annunciata.

Supponendo che Mah si occuperò del futuro del franchise di God of War, non sono molti gli sviluppatori che hanno la possibilità di applicare il proprio talento alle storie di due grandi franchise con lo stesso acronimo e due parole del titolo su tre in comune.

Del resto è curioso come Cliff Bleszinski, che ha creato e progettato la serie di Gears of War, ha reso noto che la serie avrebbe bisogno di un reboot proprio sulla falsariga del God of War del 2018.

Nella nostra recensione di Ragnarok vi abbiamo del resto raccontato che «Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile.»