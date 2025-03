Il prossimo big in arrivo gratis su Game Pass non ritarderà

Microsoft ha appena annunciato che South of Midnight ha raggiunto la fase Gold, segnando così l'ultima tappa prima del suo debutto ufficiale.

L'attesa creazione dello studio canadese, già noto per We Happy Few, arriverà su Xbox Game Pass (vi potete abbonare su Amazon) l'8 aprile, mentre chi desidera accedervi in anteprima potrà farlo a partire dal 3 aprile, pagando un sovrapprezzo.

Dopo aver presentato la roadmap aggiornata dei titoli Xbox Game Studios per il 2025 e oltre, Microsoft punta ora i riflettori su questa avventura d'azione ambientata in un Sud mistico e avvolto dal mistero.

South of Midnight invita i giocatori a esplorare un mondo popolato da creature enigmatiche, tessendo un potere antico per superare ostacoli e svelare segreti familiari nascosti nel tempo.

La colonna sonora ufficiale del gioco è già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e Bandcamp, permettendo agli appassionati di immergersi nell'atmosfera sonora prima ancora di mettere le mani sul titolo.

Dopo il controverso ma affascinante We Happy Few, lo studio canadese si cimenta in una direzione creativa completamente nuova.

Le prime impressioni raccolte durante le sessioni di anteprima di febbraio sono state estremamente positive, sollevando aspettative considerevoli intorno a questo progetto che fonde elementi folkloristici con meccaniche di gioco moderne.

Il titolo rappresenta un importante tassello nella strategia Xbox per il 2024, posizionandosi come una delle prossime grandi uscite first-party di Microsoft.ù

La decisione di renderlo disponibile al day one su Game Pass conferma l'impegno dell'azienda nel fornire contenuti di qualità agli abbonati del servizio.

Descritto come una "fiaba moderna", South of Midnight si propone di esplorare il ricco patrimonio mitologico del Sud degli Stati Uniti, un territorio narrativo ancora relativamente poco esplorato nel panorama videoludico.

I giocatori si troveranno ad affrontare creature misteriose mentre svelano un potere ancestrale intrecciato con il passato della propria famiglia.

La direzione artistica, già apprezzata nei materiali promozionali, sembra catturare perfettamente l'essenza enigmatica e affascinante del profondo Sud americano.

Con soli pochi giorni che ci separano dal suo debutto, South of Midnight si prepara a trasportare i giocatori in un viaggio attraverso leggende dimenticate e misteri ancestrali, confermandosi come uno dei titoli più attesi del catalogo Xbox Game Pass di questa primavera (nel mentre, date un'occhiata agli ultimi titoli di marzo).