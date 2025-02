Il più atteso gioco co-op dell'anno non verrà rinviato

Hazelight Studios, il team dietro il pluripremiato It Takes Two, ha annunciato che il suo prossimo progetto, Split Fiction, è ufficialmente entrato in fase gold, pronto per il rilascio a marzo.

Josef Fares, fondatore e volto iconico dello studio, ha condiviso la notizia sui social media con un messaggio entusiasta (via PSU):

«E anche Split Fiction è ora gold. Preparatevi per il 6 marzo.» Il gioco, svelato per la prima volta ai The Game Awards di dicembre 2024, arriverà su PS5, PC e Xbox Series X/S.

L’attesa sarà breve, un gradito bonus per i fan che non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avventura cooperativa, erede di It Takes Two (che trovate su Amazon).

Split Fiction ruota attorno a due scrittori, Mio e Zoe, specializzati rispettivamente in fantascienza e fantasy. I due protagonisti, collegati a una misteriosa macchina, si ritrovano intrappolati nei mondi creati dalle loro stesse immaginazioni.

Per sopravvivere e mantenere intatti i propri ricordi, dovranno collaborare, sfruttando abilità uniche per superare sfide ispirate alle loro opere creative.

Questa premessa porta i giocatori attraverso ambientazioni incredibilmente varie: da città futuristiche popolate da cyber ninja e hover car, a foreste fantasy dominate da troll e draghi.

L’elemento sorpresa è sempre dietro l’angolo, e la chiave per superare le difficoltà sarà la cooperazione tra i due personaggi, con un gameplay che richiede sincronizzazione e coordinazione.

Con It Takes Two, Hazelight Studios ha ridefinito il concetto di gameplay cooperativo, conquistando il pubblico con la sua narrazione emotiva e la varietà di situazioni proposte. Split Fiction sembra voler ampliare questa formula, immergendo i giocatori in un mix di fantascienza e fantasy che promette di stupire a ogni passo.

L’uscita di Split Fiction è fissata per il 6 marzo 2025, e l’attesa è ormai agli sgoccioli. Hazelight Studios sembra quindi pronta a regalare un’altra avventura indimenticabile a tutti i fan della cooperativa (scoprite qui i requisiti di sistema se pensate di volerci giocare su PC).