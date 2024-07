Il nuovo picchiaduro di The Karate Kid sembra un sogno per i fan nostalgici

Se siete cresciuti con la saga di The Karate Kid e desiderate poter diventare anche voi maestri di arti marziali prendendo a botte i leggendari rivali di Daniel-san, in queste ore è arrivato un annuncio che potrebbe farvi felici.

Come riportato da IGN US, GameMill Entertainment ha infatti annunciato The Karate Kid: Street Rumble, un picchiaduro a scorrimento giocabile con un massimo di 4 giocatori e ispirato ad altri grandi classici, strizzando l'occhio anche al recente TMNT Shredder's Revenge.

Advertisement

Si tratta di un titolo ispirato ai primi 4 film di The Karate Kid (trovate la raccolta completa su Amazon) e vi permetterà di scegliere tra Daniel Russo, Mr. Miyagi, Kumiko o Ali Mills, in un'ambientazione anni '80 dove potrete sfidare alcuni degli avversari più noti ai fan, come Johnny Lawrence o John Kreese.

Un vero e proprio omaggio ai picchiaduro arcade di una volta, nato dalla volontà di rendere omaggio a una delle saghe che ha fatto amare il karate a una nuova generazione di fan: trovate il primo trailer gameplay ufficiale allegato qui di seguito.

The Karate Kid non ha mai avuto particolare fortuna con i videogiochi: un primo tentativo ci fu su NES, ma nemmeno i titoli ispirati alla serie TV Cobra Kai erano riusciti a dimostrarsi di buona qualità.

GameMill intende dunque riprovarci con uno stile 2D in pixel art 16-bit, sperando che possa davvero esaudire il sogno di diversi fan: l'uscita è prevista per questo 20 settembre su PC (via Steam), PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch, dunque non dovremo attendere a lungo per scoprire se questa sarà la volta buona.

Non è un caso che questo titolo stia uscendo proprio quest'anno: il 2024 rappresenta infatti il 40esimo anniversario dall'uscita di The Karate Kid, che venne rilasciato per la prima volta nel 1984.

Speriamo che questo videogioco sia dunque il modo perfetto per festeggiare i 40anni della saga.