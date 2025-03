Il nuovo gioco gratis del weekend di Steam è uno sparatutto open world

Anche questo fine settimana potete approfittare di una nuova offerta di gioco gratuito su Steam, grazie alla quale sarete in grado di scoprire un titolo appositamente selezionato, senza alcun obbligo di acquisto.

Per questo weekend potrete infatti scaricare sui vostri dispositivi Deadside, uno sparatutto open world con meccaniche survival e che unisce meccaniche PvP e PvE.

Una produzione pensata per chi è alla ricerca di un mondo coinvolgente e in grado di proporre una sfida: potrete costruire le vostre basi e farle diventare delle vere e proprie fortezze, in grado di proteggere tutti i vostri beni da chi intende rubarveli, ma anche sfidare NPC ed allearvi con altri giocatori.

Potrete scegliere liberamente tra server PVP, PVE e server con raid programmati, in base alle vostre preferenze di gioco: dato che sarà disponibile gratuitamente per tutto il weekend, potrete anche divertirvi con i vostri amici online.

Ovviamente non dovrete spendere neanche un centesimo per scaricare Deadside e iniziare a giocare, ma solo avere a disposizione un account Steam: potete iniziare da subito dirigendovi alla seguente pagina ufficiale e facendo clic sul pulsante "Avvia gioco", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login.

Segnaliamo in ogni caso che Deadside risulta purtroppo non supportato su Steam Deck: una inevitabile conseguenza delle implementazioni dell'anti cheat, non compatibile sulla piattaforma ibrida di Valve.

Dovrete dunque necessariamente giocarlo sui vostri PC: ricordiamo che la prova sarà ovviamente disponibile solo per il fine settimana e che tra 3 giorni tornerà disponibile esclusivamente a pagamento.

Nel caso vogliate aggiungerlo permantenemente al vostro account, vi segnalo che Deadside resterà in offerta fino al 3 aprile con uno sconto del 40%: un'ottima occasione per continuare a divertirvi online.

Restando in tema di giochi gratuiti, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato altri 4 free-to-play da non lasciarvi scappare: questi resteranno disponibili per sempre, dato che non si tratta di giochi a pagamento.

Continueremo a segnalarvi sulle nostre pagine tutte le prossime offerte su giochi gratuiti: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi articoli preferiti su Amazon, approfittando magari delle Offerte di Primavera.