Il miglior gioco di auto di sempre? Il primo Gran Turismo, per Lewis Hamilton

Gli fa un po' strano, essere all'interno dei videogiochi di Formula 1. Eppure Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo della categoria regina dell'automobilismo, non potrebbe di certo non esserci — e lo vedremo anche nel prossimo F1 24.

Il pilota britannico della Mercedes, che il prossimo anno affiancherà Charles Leclerc sulla Ferrari, si è concesso a un nostalgico video a tema videogiochi sul canale ufficiale della scuderia tedesca, raccontando del suo rapporto con la prima PlayStation e dei suoi videogiochi preferiti.

Tra i tanti giochi di automobilismo, come F1 2000 di EA Sports e Colin McRae Rally, Sir Lewis Hamilton si è espresso con particolare amore per il primo Gran Turismo, che ha definito «assolutamente il miglior gioco di corse che abbia provato, semplicemente per il modo in cui si muovono le auto».

Potete vedere di seguito il video completo, che dura qualche minuto ma mostra il pilota alle prese con diversi videogiochi che quelli della mia generazione ricorderanno molto bene.

Molti appassionati sono rimasti colpiti dal fatto che Hamilton soffi sul disco di gioco prima di inserirlo nella console, una tradizione sempreverde che tutti abbiamo seguito fin dai tempi delle cartucce.

Inoltre, il pilota si è anche misurato con lo spietato tutorial di Driver, non riuscendo ovviamente a superarlo. Ancora oggi, parliamo di uno stage spauracchio per moltissimi, più che altro perché non era chiaro come eseguire alcune manovre (come l'inversione a 180° con il colpo di sterzo improvviso, che probabilmente anche voi vi sognate ancora la notte).

Hamilton ha raccontato di aver giocato almeno un GTA, di aver giocato sicuramente titoli come Crash Bandicoot, qualche episodio di Mario, Mortal Kombat, Street Fighter e tutti i Call of Duty — saga alla quale continua a giocare ancora oggi, mentre si concede anche qualche scorribanda su Fortnite.

«È pazzesco quanti progressi abbia fatto la grafica» ha esclamato il pilota, mentre guidava la sua auto in Driver.

Nel curioso video, Hamilton ha anche ricordato di aver lavorato e risparmiato per due anni in autolavaggio per cercare di potersi permettere la prima PlayStation. A Natale, grazie a una colletta con il resto della sua famiglia, la trovò sotto l'albero, ma qualche tempo dopo decise di darla indietro perché voleva un nuovo casco e non avrebbe potuto permetterselo altrimenti.

Da testata specializzata, è bello e interessante vedere team come Mercedes e celebrità come Lewis Hamilton parlare con questa serenità dei videogiochi, aiutando senz'altro a far arrivare l'affetto che milioni di persone nutrono per questo medium anche a chi, magari, non lo conosce bene o lo sta avvicinando per le prime volte.