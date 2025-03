Il logo PlayStation fisico con tanto di suono iconico? Lo potete avere

La celebre melodia di avvio della prima PlayStation, quel suono inconfondibile che ha accompagnato milioni di giocatori nell'accensione della console Sony, sta per tornare in una forma del tutto inaspettata.

Bandai ha infatti annunciato un nuovo prodotto da collezione che farà vibrare di nostalgia il cuore dei fan della prima ora.

Sto parlando di una riproduzione fisica del logo PlayStation che non si limita a essere un semplice soprammobile, ma che riproduce anche l'iconico suono di avvio della console (che trovate su Amazon in versione Classic).

Un oggetto che celebra tre decenni di storia videoludica, capace di evocare ricordi che sembravano vicini ma che ormai distano quasi trent'anni.

La riproduzione fisica creata da Bandai coglie perfettamente l'essenza di quel periodo. Il logo, realizzato con cura maniacale, è rimovibile e viene fornito con due basi diverse.

La prima è un semplice supporto espositivo, mentre la seconda nasconde un piccolo tesoro per gli appassionati: premendo un pulsante, si attiva la riproduzione dell'indimenticabile suono di avvio della console originale.

Un dettaglio curioso è che nella presentazione del prodotto Bandai specifica "dito venduto separatamente", con una nota di ironia che ben si addice a un oggetto destinato a suscitare sentimenti nostalgici ma anche divertiti.

La memorabilia tecnologica diventa così un ponte emotivo verso un passato che ha plasmato l'industria videoludica attuale.

Al momento, questo set è disponibile esclusivamente tramite Premium Bandai in Giappone, una limitazione che potrebbe deludere i fan occidentali. Con un prezzo fissato a 3.300 yen (circa 22 dollari al cambio attuale), l'oggetto risulta sorprendentemente accessibile per un pezzo da collezione di tale valore emotivo.

Le prenotazioni sono già aperte e le prime spedizioni sono previste per luglio 2025. Non è ancora chiaro se il prodotto verrà distribuito anche in altri mercati, compreso il nostro, ma è probabile che molti appassionati non esiteranno a importarlo direttamente dal Giappone.

E per chi ha vissuto l'era PlayStation 1, sapete che giochi classici come The Legend of Dragoon sono ora accessibili sul PS Portal di Sony grazie alla funzionalità di streaming cloud?