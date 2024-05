Il Joy-Con Drift esiste, ma nessuno riesce a dimostrarlo in tribunale

Nintendo Switch è stata una console di grandissimo successo con almeno un grande, irrisolvibile problema: il Joy-Con Drift.

I Joy-Con di Nintendo Switch sono dei piccoli ritrovati di alta tecnologia, ma sono stati funestati fin dal day one dal fastidioso problema del drifting. Un problema che si è presentato nuovamente anche con il modello OLED della console, che potete recuperare su Amazon, e che non ha una soluzione definitiva.

Dal 2017 ad oggi ci sono state tantissime testimonianze di coppie di controller in cui gli analogici hanno smesso di funzionare correttamente, a volte anche dopo pochissimo tempo dal primo utilizzo, e di conseguenza molti utenti non hanno voluto accettare semplicemente la cosa.

Sono state tante le cause legali che i consumatori hanno intentato contro Nintendo, accusando l'azienda di vendere consapevolmente difettosi e nessun supporto al cliente finale. Nintendo ha promesso, nel tempo, anche la riparazione dei Joy-Con senza limiti, ammettendo di fatto il problema presente nell'hardware.

Tuttavia è incredibile che le cause legali continuino a non concludersi a favore dei consumatori, come riporta VGC in un nuovo caso.

Nella giornata di oggi, infatti, due importanti cause legali sul Joy-Con Drift di Nintendo Switch sono state archiviate nei tribunali statunitensi.

Le pratiche Diaz contro Nintendo e Carbajal contro Nintendo, presentate nel 2019 e nel 2020, sono state entrambe respinte. Le cause sostenevano che Nintendo vendesse consapevolmente controller difettosi, e a quanto pare sia Nintendo che i genitori che hanno intentato causa a nome dei loro figli hanno chiesto l'archiviazione del caso.

La storia dei Joy-Con Drift continua ad essere piena di scale di grigi, nonostante i tantissimi colori in cui sono stati venduti.

Tempo fa è emerso un interessantissimo racconto dei centri assistenza di Nintendo, che parlano di veri e propri scenari da incubo nel cercare di soddisfare tutte le richieste di supporto tecnico verso i giocatori.

Speriamo che Nintendo Switch 2 possa risolvere una volta per tutte il problema dei Joy-Con difettosi, anche grazie ad un brevetto che a quanto pare implicherà degli attacchi magnetici per i controller.