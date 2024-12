Il 12 dicembre iniziano le sorprese gratis di Epic Games

Giovedì 12 dicembre sarà una giornata decisamente interessante per gli utenti di Epic Games Store.

Torna infatti l’attesissima promozione dei giochi misteriosi. Ogni anno, a dicembre, Epic Games Store organizza questa speciale iniziativa per il conto alla rovescia verso il nuovo anno.

Solitamente, la promozione inizia a metà mese e si conclude a inizio gennaio. Nulla a che vedere quindi con le meccaniche di un Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso).

Negli anni passati, la formula della promozione è stata leggermente variabile. Nella maggior parte dei casi, ha offerto giochi gratuiti su base giornaliera, ma lo scorso anno il primo titolo è stato disponibile per una settimana, seguito da una serie di giveaway giornalieri.

La selezione dei giochi misteriosi gratuiti tende a includere titoli di alto profilo rispetto alle offerte ordinarie dello store, garantendo agli utenti PC un’opportunità unica per arricchire la propria libreria digitale con giochi interessanti.

A partire da giovedì 12 dicembre alle 17, il primo gioco misterioso sostituirà i titoli rilasciati ieri, 5 dicembre.

Tuttavia, la natura stessa di questa promozione significa che gli utenti scopriranno solo in quel momento quale sarà il gioco disponibile.

Contrariamente alla normale pratica di annunciare in anticipo i giochi gratuiti, Epic mantiene il massimo riserbo su questa iniziativa.

Negli anni passati, però, sono trapelate informazioni sui giochi misteriosi prima del loro annuncio ufficiale, spesso risultando accurate.

È possibile che ciò accada anche quest’anno, ma non resta che attendere per conferme.

Il 2024 si è rivelato un anno solido per i giochi gratuiti di Epic Games Store, con titoli classici come i Fallout originali e giochi più recenti come Brotato e Deceive Inc.

Tra le offerte più significative c’è stata la Castlevania Anniversary Collection, che include otto giochi in un unico pacchetto.

È probabile che i giveaway gratuiti continueranno anche nel 2025, lasciando la curiosità di scoprire se riusciranno a superare le proposte di quest’anno.

Parlando ancora di Epic Games Store, ecco nel mentre tutti i giochi gratis dal 2018 ad oggi.