Dal debutto dei The Game Awards, ormai più di un decennio fa, la categoria “Game of the Year” è sempre stata dominata da produzioni Sony, Nintendo o da publisher terzi. Un dato, questo, che continua a far discutere: in tredici anni nessun titolo first-party Xbox è riuscito a ottenere una nomination nella categoria più prestigiosa dell’evento.

Si tratta di una statistica che fotografa con chiarezza la difficoltà della divisione gaming di Microsoft nel competere sul piano della percezione critica, nonostante investimenti imponenti, acquisizioni storiche e un ecosistema in continua espansione.

Mentre l’azienda ha saputo rivoluzionare il mercato in termini di servizi - basti pensare al ruolo di Xbox Game Pass - il riconoscimento artistico dei propri giochi non ha ancora raggiunto quel livello di eccellenza percepita che spesso determina l’ingresso nel ristretto gruppo dei candidati GOTY.

La mancanza di nomination non implica necessariamente una carenza di qualità assoluta: negli anni il portfolio Xbox ha accolto produzioni solide, alcune delle quali particolarmente apprezzate da critica e pubblico.

Tuttavia, il mercato contemporaneo è sempre più competitivo e i titoli che arrivano a imporsi in termini di impatto culturale, innovazione e direzione creativa provengono spesso da realtà che hanno costruito nel tempo un’identità molto definita. È su questo aspetto che Microsoft sembra essere ancora in cerca di una formula chiara e riconoscibile.

In prospettiva futura, l’espansione dell’offerta Xbox attraverso gli studi acquisiti (tra cui Bethesda e Activision Blizzard) potrebbe finalmente cambiare il quadro.

Tuttavia, affinché questo diventi realtà, sarà necessario andare oltre l’ampiezza del catalogo e puntare su produzioni capaci di definire uno standard, non solo in termini tecnici ma anche di visione autoriale.