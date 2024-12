I fan Xbox tirano un "sospiro di sollievo" per la mancata acquisizione Kadokawa-Sony

La notizia che Sony stesse considerando l'acquisizione della società madre di studi iconici come FromSoftware (creatori di Elden Ring, Dark Souls e Armored Core) aveva scosso la community Xbox, preoccupata per il destino di futuri titoli. Tuttavia, questa possibilità non si è concretizzata.

Oggi, infatti, è stato annunciato che Kadokawa, società madre di FromSoftware, Spike Chunsoft e molte altre realtà legate all’intrattenimento, ha stretto una nuova "alleanza" con Sony.

La conferma di un’alleanza piuttosto che di un’acquisizione totale rappresenta un sollievo per gli utenti Xbox, soprattutto alla luce del recente annuncio di Elden Ring: Nightreign, previsto per il 2025 su Xbox Series X|S.

Sony ha comunque acquisito oltre 12 milioni di nuove azioni di Kadokawa, investendo circa 50 miliardi di yen (circa 330 milioni di euro), diventandone così il maggiore azionista con una quota del 10%.

In un comunicato stampa, Kadokawa ha spiegato che questa alleanza si basa su una collaborazione storica tra le due aziende e punta a rafforzare ulteriormente il valore delle loro proprietà intellettuali (IP) a livello globale.

Anche se Sony detiene ora una quota significativa di Kadokawa, non significa automaticamente che i giochi sotto questa etichetta diventeranno esclusivi per PlayStation (via Pure Xbox).

Tuttavia, non si può escludere la possibilità di esclusive temporali in futuro, un aspetto che preoccupa i fan Xbox, anche se non troppo.

Va notato che, nonostante l'acquisizione di queste azioni, Sony detiene solo il 10% delle quote totali, il che limita la sua influenza diretta sulla strategia complessiva di Kadokawa.

L'ombra di un’esclusività totale su PlayStation per titoli futuri sembra, almeno per ora, allontanarsi, anche se resta comunque da vedere come questa collaborazione influenzerà l'industria a lungo termine. Come sempre si dice in questi casi, chi vivrà vedrà.

Ad ogni modo, se volete recuperare Elden Ring, sappiate che lo trovate al minor prezzo e in edizione fisica su Amazon.