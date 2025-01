I bagarini stanno già rivendendo i biglietti per provare Switch 2, ovviamente

Per celebrare l'annuncio di Switch 2, Nintendo ha deciso di offrire ad alcuni fortunati utenti la possibilità di provare in anteprima la nuova console ibrida prima del suo arrivo sul mercato.

Il tutto è avvenuto con un'estrazione ufficiale, con i risultati annunciati dalla grande N nelle scorse giornate: i vincitori hanno ricevuto una e-mail che conferma la loro partecipazione all'evento che in Italia si svolgerà a Milano.

Ma come purtroppo sempre accade, l'iniziativa è stata rovinata da chi ha visto in questo evento un'occasione per arricchirsi: VGC segnala infatti che sul mercato secondario sono già emerse tantissime inserzioni per rivendere i biglietti estratti.

Nintendo aveva chiarito fin da subito che i biglietti non sono trasferibili ad altri utenti, proprio per evitare incidenti di questo tipo, ma ciò non sembra aver fermato il bagarinaggio che ha già raggiunto cifre semplicemente folli.

Sono infatti comparsi biglietti per tutte le location immaginabili: VGC segnala in particolar modo Milano, Londra, Madrid e New York, arrivate in alcuni casi a cifre vicine addirittura ai 1000 dollari.

Se consideriamo che gli esperti ipotizzano un prezzo vicino ai 450 euro per le nuove console, non possiamo che sottolineare come si tratti di cifre che superano ogni possibile limite di immaginazione. Ma basterebbe anche fare un confronto con le attuali offerte di Switch OLED su Amazon per rendersene conto.

Pare che Nintendo stia comunque vigilando per rendere la vita più difficile ai bagarini: le inserzioni per New York sembrerebbero essere già state rimosse da eBay dopo le prime segnalazioni.

Da parte nostra non possiamo fare altro che invitarvi a non acquistare in alcun modo questi biglietti, anche a prezzi più accessibili: ribadiamo infatti che non sono trasferibili e, oltre a supportare una pratica scorretta che ha di fatto tolto l'accesso a potenziali utenti interessati, rischia perfino di togliervi soldi senza che possiate davvero provare la console.