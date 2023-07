HP Victus 16, notebook gaming con RTX 3060, a meno di 800€! Prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, mercoledì 5 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming HP Victus 16, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799,99€, con uno sconto del 45% e un risparmio reale di 649€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 1.449€.

HP Victus 16 è un notebook gaming che si distingue per il suo brillante display IPS da 16,1 pollici. Il monitor, con una risoluzione FHD di 1.920x1.080 pixel, offre un refresh rate di 144 Hz. Questo garantisce immagini estremamente fluide, minimizzando disturbi come lo stuttering e il tearing e assicurando quindi un'esperienza di gioco senza compromessi.

Il cuore del notebook gaming HP Victus 16, almeno per quanto riguarda le prestazioni in ambito videoludico, è costituito dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Con i suoi 6 GB di memoria video, questa scheda supporta gli effetti Ray Tracing in tempo reale, consentendo un livello di dettaglio e realismo delle immagini senza precedenti.

Sul fronte del processore, il notebook gaming HP Victus 16 è dotato di un Intel Core i5-11400H. Questo potente processore assicura che il notebook sia in grado di gestire anche i giochi più esigenti senza problemi di performance. Per quanto riguarda la capacità di archiviazione, il notebook gaming HP Victus 16 è fornito con un SSD da 512 GB.

