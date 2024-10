Honkai: Star Rail 2.6 in arrivo, ecco tre codici gratis

La versione 2.6 di Honkai: Star Rail, il popolare gioco di ruolo spaziale di Hoyoverse, verrà lanciata il 22 ottobre prossimo.

L'annuncio è stato fatto durante una recente live streaming, dove sono stati rivelati dettagli sul nuovo aggiornamento e distribuiti codici promozionali per ottenere Stellar Jade gratuiti.

Advertisement

Come per i precedenti, anche questo nuovo aggiornamento introduce un nuovo personaggio giocabile: Rappa, una ninja dai capelli rosa membro dei Galaxy Rangers, classificata come personaggio Imaginary Erudition a 5 stelle (via Polygon).

La trama riporterà i membri dell'Astral Express a Penacony per esplorare la Paperfold University, un'prestigiosa istituzione che ha appena iniziato un nuovo semestre.

Inoltre, verrà aggiunta la terza espansione per Simulated Universe, dopo Swarm Disaster e Gold and Gears.

Codici promozionali e come riscattarli

I codici distribuiti durante la diretta sono validi solo fino alla fine della giornata dell'11 ottobre (quindi fate in fretta). Eccoli, poco più in basso:

3BKGPPN4VJN3

2T3Z77PLCK67

WB3H6664CK9T

È possibile riscattarli direttamente nel gioco aprendo il menu e selezionando l'opzione "codice di riscatto", oppure online attraverso il sito web dedicato di Honkai: Star Rail.

Per riscattare i codici online è necessario selezionare il server corretto, effettuare il login e avere un UID di Honkai: Star Rail valido.

Se non si è mai effettuato l'accesso al gioco con il proprio account Hoyoverse, la procedura non funzionerà. Usate i codici velocemente o perderete i premi gratuiti.

Insomma, a fronte di ciò, Honkai: Star Rail continua ad evolversi, offrendo ai giocatori nuovi contenuti e opportunità di ottenere risorse gratuite.

Per i neofiti, qui trovate notizie e spiegazioni sul sistema gacha per iniziare al meglio l'avventura in questo universo sci-fi.

Ricordiamo infine che Honkai Star Rail è disponibile su PS5, PC e dispositivi mobile: se siete fan dell'avventura di HoYoverse, potete supportare il nostro lavoro acquistando gadget dedicati su Amazon.