Honkai Star Rail 2.6 è disponibile da ora: ecco le novità

HoYoverse ha appena rilasciato nelle scorse la patch 2.6 di Honkai Star Rail, che vi offre come di consueto la possibilità di riscattare Stellar Jade gratis per i tempi di manutenzione.

L'update del gioco di ruolo a turni introduce numerose novità, sebbene sia più che altro una sorta di patch di "contorno" in attesa di tanti altri aggiornamenti previsti nel corso della versione 2.7.

Advertisement

Resta in ogni caso una versione molto interessante che proseguirà la storia dei Trailblazer di Star Rail (trovate tanti gadget a tema su Amazon) e che potete già scaricare da adesso, sempre ammesso che non abbiate già fatto il pre-load a tempo debito.

L'aggiornamento 2.6 proseguirà la storia principale con la Trailblaze Continuance "Penacony — Banana Outrage: Battles Without Ninja and Humanity": torneremo ancora una volta nella terra dei sogni in una delle missioni più folli di sempre... e con tante scimmie.

Questo sbloccherà di conseguenza anche una nuova area da esplorare su questo pianeta, ovvero il Paperfold University College, dove si svolgerà la nuova storia.

Questa patch introdurrà per la prima volta un solo nuovo personaggio giocabile: si tratta di Rappa, che segue la path Erudition e appartenente all'elemento Imaginary.

La sua abilità speciale le permette di aumentare il danno Break subito dai nemici con la relativa barra svuotata: molto utile dunque in compagnia di team appositi che abbiano bisogno di più potenza di fuoco su nemici multipli.

Non mancheranno poi nuovi eventi da completare, tra i quali segnaliamo la novità più attesa per il Simulated Universe, ovvero l'espansione Uknown Domain.

Ci saranno anche un nuovo Stagnant Shadow e una nuova Cavern of Corrosion, con i relativi Relic e materiali disponibili per il farming: a tal proposito, la patch 2.6 di Honkai Star Rail migliora anche l'interfaccia per la schermata di acquisizione, aggiungendo un pulsante per portarvi direttamente alla sintesi dei relic.

Sono naturalmente presenti tantissimi bugfix e ulteriori modifiche, che potete consultare integralmente nel changelog completo pubblicato su HoYo Lab.