Hollow Knight e tanti altri Metroidvania a un prezzo super nel nuovo Humble Bundle

Continuano le offerte sul noto portale Humble Bundle! Fino a mercoledì 21 giugno, infatti, potete mettere le mani su un nuovo pacchetto, chiamato Humble Must-Play Metroidvanias, che, come dice il nome stesso, è dedicato agli action adventure sulla falsariga di Metroid o Castlevania: Symphony of the Night (e altri titoli successivi).

Questo splendido pacchetto vi permette di ottenere, sborsando solo 13,96€, videogiochi per un valore complessivo di 153,51 euro. Si tratta di un'occasione veramente imperdibile per tutti coloro che non hanno mai avuto modo di mettere sopra le mani a questi prodotti sino ad ora! Tutti i titoli di questo bundle sono disponibili su Steam per Windows.

Pagando almeno 13,96€ potete ottenere:

Hollow Knight

Rain World

Blasphemous

Bloodstained: Ritual of the Night

Lost Ruins

Lone Fungus

Haiku, the Robot

Coupon sconto del 50% per Zapling Bygone

Coupon sconto del 20% per Rain World: Downpour

Acquistando l'Humble Must-Play Metroivanias Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto parte dei ricavati verranno infatti devoluti ad un'associazione benefica a vostra scelta, come "Girls who Code".

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all'acquisto. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.