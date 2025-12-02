Arrowhead Studios ha rilasciato l'update 5.5.0 di Helldivers 2, una patch corposa che segna un'inversione di tendenza rispetto alla filosofia di bilanciamento degli scorsi mesi: invece di nerf generalizzati, gli sviluppatori svedesi hanno optato per un sostanzioso cambio al danno di numerose armi.

Ma è il misterioso messaggio dell'Alto Comando incluso nell'aggiornamento ad aver acceso la community, con speculazioni che puntano dritte verso il ritorno degli Illuminate, la terza fazione aliena ancora assente dal sequel.

L'aggiornamento arriva in concomitanza con il Python Commandos Warbond, il battle pass a tema giungla che introduce finalmente una delle armi più richieste dai giocatori: una minigun completa.

Ma è il contenuto del messaggio in-game dall'Alto Comando a dominare le discussioni sui forum e sui social. "La Super Terra ha rilevato strani segnali provenienti da mondi precedentemente non monitorati sulla mappa galattica", recita il testo. "Il Ministero dell'Intelligence sta investigando la fonte dei segnali. Helldivers, rimanete vigili e mantenete la posizione elevata."

Il riferimento a "mondi non monitorati" ha immediatamente fatto scattare le teorie dei fan, che vedono in questa comunicazione l'annuncio velato dell'arrivo degli Illuminate.

La terza fazione aliena del primo capitolo è stata al centro di speculazioni sin dal lancio del sequel, e questo teaser criptico potrebbe finalmente confermare la loro imminente implementazione nel gioco.

Sul fronte del bilanciamento, l'update 5.5.0 rappresenta una svolta significativa nella gestione del meta. Le SMG ricevono boost consistenti: la SMG-37 Defender passa da 100 a 110 di danno, mentre la M7S SMG sale da 80 a 90.

Anche i fucili a pompa beneficiano dell'update, con la VG-70 Variable che vede il suo durable damage aumentare da 20 a 23. Le pistole non sono da meno: la P-2 Peacemaker guadagna 5 punti di danno base, mentre la M6C/SOCOM registra un incremento sostanzioso da 110 a 125.

Prodotto in caricamento

Un cambio radicale riguarda anche il sistema di mira. Arrowhead ha drasticamente ridotto le penalità all'ergonomia imposte dagli scope ingrandenti, rendendo questi attachment più una questione di preferenza personale che una scelta tattica vincolante.

Il 10x Sniper Scope, ad esempio, vede la sua penalità crollare da -9 a -4, mentre il 2x Tube Red Dot scende da -3 a -1. L'ergonomia influenza la velocità con cui il punto di mira della weapon segue il crosshair, un parametro cruciale negli scontri ravvicinati.

Dal punto di vista tecnico, l'update risolve numerosi crash critici, incluso uno raro legato alla musica di combattimento e uno che si verificava durante la missione "Nuke Nursery". Sono stati ottimizzati gli effetti visivi degli Automaton e la fisica degli asset rocciosi per migliorare le performance complessive.

Su PC, è stato corretto un bug che causava texture a bassa risoluzione anche con memoria disponibile, un problema particolarmente fastidioso per chi gioca in 4K.

Sul fronte nemico, i Factory Strider non verranno più lanciati in aria in modo anomalo quando muoiono, mentre i War Strider ora fanno detonare correttamente le mine. È stato aggiunto un weak spot di armatura media alle bocchette sul retro di bunker, postazioni antiaeree e mortai, uniformando il comportamento di queste strutture difensive.

Una modifica significativa riguarda anche la force strength: le esplosioni dei Bile Spewer ora applicano meno forza ai giocatori, riducendo i ragdoll involontari.

L'aggiornamento introduce anche nuove opzioni di keybinding per il cambio rapido delle funzioni arma, particolarmente utile per weapon con munizioni multiple come l'Halt, l'Autocannon e il nuovo fucile d'assalto "One Two".

Il sistema di visuale in prima persona è stato completamente rivisto per garantire maggiore consistenza tra diversi setting di FOV, con particolare attenzione alla dimensione e distanza degli scope durante l'ADS.