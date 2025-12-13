Half-Life 3 continua a far parlare di sé anche dopo la conclusione dei The Game Awards 2025, evento durante il quale molti fan speravano finalmente di assistere all’annuncio ufficiale del gioco. Annuncio che, ancora una volta, non è arrivato. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni, il progetto sarebbe tutt’altro che scomparso, anzi: Valve starebbe puntando alla primavera 2026, con Half-Life 3 come titolo di lancio delle nuove Steam Machine.

A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Mike Straw di Insider Gaming, intervenuto nel podcast Insider Gaming Weekly. Secondo le sue fonti, Valve avrebbe deciso di rimandare qualsiasi comunicazione ufficiale a causa di un problema tutt’altro che marginale: l’aumento vertiginoso dei prezzi della RAM nel mercato PC. Un fattore che starebbe influenzando direttamente il costo finale dell’hardware, rendendo difficile fissare un prezzo competitivo per le nuove Steam Machine.

Il punto centrale della questione è che Half-Life 3 sarebbe pensato come il grande gioco di lancio della nuova piattaforma Valve. Annunciarlo senza avere certezze sul prezzo e sulla finestra di uscita dell’hardware, secondo le fonti, non avrebbe senso. La finestra originaria indicata a Straw parlava chiaramente di primavera 2026, periodo in cui sarebbero dovuti arrivare Steam Machine, Steam Controller, Steam Frame e, naturalmente, Half-Life 3.

Straw ha spiegato di non aver riportato in passato alcune date proprio perché considerate poco solide, sottolineando come tutte le precedenti finestre temporali ipotizzate da vari insider siano ormai saltate. Nonostante questo, le sue fonti restano convinte che il gioco sia reale e che l’uscita sia solo una questione di “quando”, non di “se”. A rafforzare la credibilità del rumor, il giornalista ha ribadito che si tratta delle stesse fonti che in passato gli hanno fornito informazioni corrette su altri progetti di alto profilo.

Un altro elemento critico riguarda la strategia commerciale di Valve. L’azienda ha già confermato che le Steam Machine non saranno vendute in perdita, a differenza delle console tradizionali. Questo significa che, con i costi della RAM aumentati anche del 200, 300 o addirittura 500% rispetto a pochi mesi fa, il prezzo finale potrebbe risultare elevato, rischiando di frenare l’adozione iniziale dell’hardware.

In questo scenario, un eventuale rinvio dell’annuncio o persino del lancio non sarebbe sorprendente. Ma una cosa, secondo Straw, resta certa: Half-Life 3 esiste davvero e Valve continua a considerarlo un pilastro fondamentale per il futuro del proprio ecosistema. Per i fan storici della serie, l’attesa prosegue, ma per la prima volta dopo anni, l’orizzonte temporale sembra finalmente avere una forma più concreta.