Il team di Supergiant Games si trova ad affrontare una situazione delicata con Hades 2, il seguito del celebre roguelike che aveva conquistato critica e pubblico. Dopo il lancio della versione 1.0 all'inizio di questo mese, gli sviluppatori hanno deciso di intervenire sul finale del gioco con quella che definiscono un'operazione di "miglioramento" piuttosto che una riscrittura completa. La decisione arriva in risposta a una valanga di critiche da parte della community, evidenziando quanto sia complicato gestire un titolo narrativo rilasciato prima in accesso anticipato.

La sezione Reddit dedicata al gioco è stata letteralmente sommersa da discussioni e polemiche sul finale "vero" della storia, tanto che i moderatori hanno dovuto imporre regole precise. Per evitare spoiler involontari, è stato chiesto agli utenti di utilizzare solo formulazioni neutre nei titoli dei thread, un intervento che testimonia l'intensità del dibattito. La reazione negativa della community deve essere stata abbastanza significativa da spingere il team di sviluppo a prendere provvedimenti concreti.

Il primo aggiornamento post-lancio introdurrà quindi dei contenuti aggiuntivi dedicati specificamente al finale. Non si tratta però di un cambio di rotta narrativo: Supergiant ha scelto di mantenere ferma la propria visione artistica, aggiungendo nuovi eventi che precedono e seguono la conclusione originale. L'obiettivo è contestualizzare meglio le scelte narrative prese, offrendo ai giocatori una comprensione più profonda della direzione intrapresa dalla storia.

Il problema di fondo risiede nella natura stessa dell'accesso anticipato per un gioco narrativo. Quando i giocatori seguono l'evoluzione di una storia per mesi, aspettandosi determinati sviluppi, le aspettative diventano elevatissime. Nel caso di Hades 2, molti fan hanno trasferito i propri progressi dalla versione in sviluppo alla 1.0, completando ripetutamente il gioco per sbloccare il finale definitivo. Il roguelike richiede infatti diverse run complete prima di rivelare la conclusione della trama, un meccanismo che amplifica ulteriormente le attese.

La risposta di Supergiant è emblematica di un approccio rispettoso verso la propria opera. Anziché cedere alle pressioni e modificare radicalmente la narrazione, lo studio ha preferito arricchire il contesto esistente. Si tratta di una scelta coraggiosa in un'industria dove spesso gli sviluppatori optano per modifiche sostanziali in seguito al feedback negativo. I nuovi contenuti dovrebbero permettere ai giocatori di cogliere l'intera portata delle scelte narrative, anche se queste non corrispondono necessariamente a ciò che il pubblico si aspettava.

Dal punto di vista del gameplay, Hades 2 rappresenta un'eccellente evoluzione della formula vincente del primo capitolo. La struttura roguelike basata su run ripetute funziona perfettamente, estendendo e migliorando i meccanismi che avevano reso memorabile l'originale. Per Supergiant si trattava del primo sequel della propria storia, un territorio inesplorato per uno studio abituato a creare franchise sempre nuovi e originali.

La controversia solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei giochi narrativi in accesso anticipato. Se da un lato questo modello permette di perfezionare il gameplay attraverso il feedback della community, dall'altro espone gli sviluppatori a pressioni enormi quando si tratta di completare la storia. I giocatori che hanno investito tempo e passione seguendo lo sviluppo si sentono inevitabilmente parte del processo creativo, rendendo ancora più complesso per gli autori mantenere la propria visione artistica quando questa si discosta dalle aspettative collettive.